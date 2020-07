Silničáři nestíhají upravovat vysokou trávu u krajnic. Letošní počasí jejímu růstu přeje

Asi každý řidič letos na silnicích zpozoroval silničáře sekající trávu v příkopech podél vozovek. Po vydatných deštích totiž tráva roste rychleji než v minulých letech. Přestože třeba na Vysočině čety sekáčů pracují denně, tráva často přerůstá přes krajnice. Jihlava 7:56 27. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tráva na některých místech zarůstá okraje silnic a na pozoru by se tak měli mít i řidiči (ilustrační foto) | Foto: Hana Mikulincová

Se silničářem panem Jiřím projíždíme silnici u Vysokých Studnic na Jihlavsku. Při sečení trávy v příkopech se prý ve srovnání s loňským rokem téměř nezastaví. „Dělali jsme i přesčasy ze začátku a trávíme minimálně osm hodin. Hodně prší a tráva je holt vysoká,“ řekl Českému rozhlasu Vysočina. Podle něj se bude pracovat až do podzimu.

„Tráva roste před očima, takže jsme se domluvili i třeba s odborem dopravy a silničního hospodářství, že bychom potenciálně zařadili i třetí seč,“ potvrzuje také ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Radovan Necid.

Záležet bude ale na penězích. Třetí seč totiž nebyla v původních plánech a silničáři na ní momentálně nemají peníze. „Každá seč nás stojí zhruba 20 milionů korun. Vzhledem k hospodářské situaci, přáním zřizovatele je šetřit. Takže se bavíme o třetí seči v takovém omezeném modu,“ uvedl Necid.

V kraji Vysočina obvykle silničáři sečou dvakrát. První seč musí být hotová do půlky července, letos však byli silničáři rychlejší. „Dostali jsme z odboru trošku za úkol kvůli počasí tento termín zkrátit. Což se nám nakonec i podařilo,“ vysvětluje Necid. Jenže sotva jedna seč skončila, silničáři už se připravují na další. Ta je ale vázaná na konec sklizně obilí.

Tráva ale na některých místech opět zarůstá okraje silnic a na pozoru by se tak měli mít i řidiči. „Jednak tráva i větve, které zasahují do vozovky tak zakrývají bezpeční výhled řidiče. To je nebezpečné zejména před zatáčkami, na horizontech, na křižovatkách. Případně je to také nebezpečné v situaci, kdy může řidič náhle zareagovat na zvěř, které může z té trávy vyběhnout,“ potvrzuje mluvčí krajské policie Dana Čírtková.

Zarostlé okraje silnic ale nejsou problematická jen z pohledu řidiče. Posekaná tráva totiž zůstává v příkopech a při silných deštích může ucpat odtoky. Silničářům pak nezbývá než taková místa vyčistit.