Silničáři uzavřeli tunely na dálnici D8 v Krušných horách. Objížďky vedou po horských silnicích

Od 2. července komplikuje dopravu na dálnici D8 na Ústecku uzavírka tunelů Panenská a Libouchec. Řidiči tak musí jezdit po horských silnicích kolem hlavního tahu na Německo. Silničáři totiž už od dubna pracují na modernizaci přes 20 let starého vybavení tunelů. Kromě toho začíná i oprava dálnice kolem Ústí nad Labem. Ústí nad Labem 9:23 2. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na dálnici D8 se opět na týden uzavřely tunely Panenská a Libouchec | Foto: Robin Röhrich

Kompletní uzavírka dálnicích tunelů je v tuto chvíli naplánovaná na týden – tedy do úterý 9. července. Objízdné trasy vedou, podobně jako při prvním uzavření tunelů v dubnu, ve směru na Německo přes Varvažov a Telnici do Petrovic a v opačném směru přes Petrovice a Tisou do Libouchce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Uzavírka tunelů na dálnici D8 v Krušných horách komplikuje dopravu. Objížďky vedou po horských silnicích

Právě tam budou policejní hlídky, protože přes Libouchec už teď jezdí tranzitní doprava místo uzavřeného tahu z Ústí nad Labem na Děčín.

„Nemělo by docházet k větším problémům, je to o organizaci toho provozu. Tam dole v Libouchci bude hlídka, která tam v dubnu neměla tolik práce, teď bude výrazně vytíženější. To samé platí i pro hlídku číslo jedna na té okružní křižovatce nad dálnicí,“ vysvětluje velitel krajské dopravní policie Jiří Ušák.

Objízdné trasy pro kamiony

Podle něj by tak hlavně kamiony měly pro cestu do a z Německa využít třeba Jiříkov na Děčínsku nebo Horu sv. Šebestiána na Chomutovsku.

Pokud by doprava kolem tunelů na Ústecku kolabovala, chtějí policisté využít také bývalý hraniční přechod na Cínovci na Teplicku.

Oprava asfaltu na dálnici D8 mezi 69. a 82. kilometrem, tedy od Trmic až k tunelu Libouchec, je podle Kamily Zahálkové z Ředitelství silnic a dálnic naplánovaná na celé letní prázdniny.

Práce jsou rozdělené do šesti etap. V současnosti už silničáři pracují v úseku od Trmic po Hrbovice ve směru na Německo. Doprava je proto převedená do druhé poloviny dálnice a jede se v každém směru jedním pruhem. Zhruba každých 10 dní se pak po jednotlivých úsecích budou dělníci přesouvat.