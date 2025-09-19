Silničáři v pátek zpřístupní část pardubického obchvatu. Otevřený bude pro pěší nebo třeba bruslaře

Silničáři v Pardubicích v pátek v poledne poprvé zpřístupní lidem část dokončovaného obchvatu Trnová – Fáblovka – Dubina. Vydat se na něj budou moct zatím ale jen na bruslích, kolech a koloběžkách nebo pěšky, a to nejpozději do 18té hodiny. Otevřený bude úsek od okružní křižovatky u Lidlu na Dubině až po Hradeckou ulici na Fáblovce.

Silničáři v Pardubicích v pátek poprvé v poledne zpřístupní lidem část dokončovaného obchvatu Trnová – Fáblovka – Dubina

Silničáři v Pardubicích v pátek poprvé v poledne zpřístupní lidem část dokončovaného obchvatu Trnová – Fáblovka – Dubina

Podle informací silničářů bude vstup na novou silnici možný jen od kruhového objezdu na Dubině. Pro zájemce jsou připravená i parkovací stání a kyvadlová linka ze zastávky Husova.

Lidé si budou moci prohlédnout zblízka mimo jiné i nejdelší lanový most v Česku s pylonem vysokým jako Petřínská rozhledna. Auta by měla po nové silnici za miliardu a půl korun jezdit od 5. prosince.

