Silničáři začali stavět na nevyvlastněných pozemcích obchvat Pardubic. ‚Právně naprosto čisté,‘ uvedli

Silničáři, kteří staví severovýchodní obchvat Pardubic, v pátek začali pracovat také na pozemcích, které ještě nemají vyvlastněné. Pokud by dál váhali, stavba by se mohla zpozdit. Potřebují získat od majitele pás dlouhý asi 300 metrů, na který se bude napojovat největší lanový zavěšený most v Česku. Vlastník ho zatím odmítá prodat. Pardubice 22:23 26. července 2024

„Už jsme na takzvaném kritickém bodu stavby. Pokud by pozemek stále nebyl k dispozici, tak už by začal brzdit celou stavbu. K tomuto kroku dochází stavebně razantním způsobem, ale právně naprosto čistě," řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Dodal, že silničáři mají právní rozbor, který jim to umožňuje.

Zhruba 300 metrů dlouhý a 35 metrů široký pozemek se nachází blízko Dubiny a u kruhového objezdu u Lidlu, kde má severovýchodní obchvat začínat. Povede tudy silnice na nový lanový most přes Labe, který bude největším v Česku.

Vyvlasňovací řízení

Jde o poslední pozemek, který silničáři ještě nemají a běží k němu vyvlastňovací řízení. „Vyvlastnění má zavádějící název, neznamená to, že někomu odebereme jeho vlastnictví. My od vlastníka koupíme jeho pozemek za tržní cenu, kterou určí znalec,“ řekl Rýdl.

Obchvat je stavbou, která je ve veřejném zájmu všech obyvatel města, dodal. Cenu, o kterou jde, Rýdl nekomentoval, protože není vše uzavřené. Nezdar vždy skončil na výši částky, se kterou nebyl majitel spokojený, uvedl mluvčí ŘSD.

Pozemky patří bývalému pardubickému hokejistovi Stanislavu Procházkovi, který pardubické Mladé frontě Dnes řekl, že pozemky v dané lokalitě patří rodině dlouho a že není spekulant. Vadí mu kromě ceny i další věci. Například to, že na další pozemky se po dostavbě silnice nedostane s většími stroji.

Jelikož se nám i přes opakované pokusy nepodařilo najít shodu s vlastníky o výkupu menšinového podílu na pozemcích v trase stavby SV obchvatu Pardubic na sil. I/36, byli jsme nuceni využít ustanovení občanského z. a jako většinový vlastník rozhodnout o umožnění realizace stavby. pic.twitter.com/R7cKYIqD3j — Radek Mátl (@MatlRadek) July 26, 2024

Zdržení dokončení

V budoucnu by tam územní plán mohl povolit bytovou výstavbu. „Některé pozemky jsou odříznuté. Nebudu schopný se na ně dostat. Jedině přes pozemky jiných vlastníků, což je vždy problém,“ řekl MF Dnes Procházka.

Na Procházkovy pozemky v pátek vjely buldozery a začaly skrývat ornici. „Následně začneme se sanací podloží a se samotným násypem zemního tělesa. Nedalo se tady pracovat, museli jsme udělat provizorní komunikaci, částečně nás to omezilo ve výstavbě. Dneska je to 13 měsíců od doby, kdy jsme pozemky měli dostat,“ řekl vedoucí projektu Michal Cimbál z firmy Hochtief CZ.

Termín dokončení je kvůli zdržení s výkupem pozemku zatím stanovený na konec roku 2025, původní termín bylo jaro téhož roku. Další zpoždění už silničáři nechtějí. Severovýchodní obchvat je dlouho očekávaná stavba, která bude dlouhá 4,2 kilometru a spojí sídliště Cihelna s Dubinou. Práce na přeložce silnice I/36 začaly v prosinci 2022. Stát bude 1,4 miliardy korun.

Obchvat začne na silnici I/36 u kruhové křižovatky blízko supermarketu Globus, pokračovat bude Poděbradskou a Bohdanečskou ulicí. Povede pak volným terénem u slepého ramene Labe, překříží Hradeckou ulici a vyústí na kruhovém objezdu na Dubině.