V pondělí začne další oprava Barrandovského mostu. ‚Očekáváme dopravní komplikace,‘ říká šéf správy

Do poloviny května probíhají práce v útrobách Barrandovského mostu, 15. května bude zahájena druhá z celkově čtyř etap rekonstrukce. „Bude kompletně rekonstruována Barrandovská rampa a nebude možný přímý sjezd ze směru od Barandova na Barrandovský most,“ přibližuje ředitel Technické správy komunikací Jozef Sinčák. „Očekáváme, že oproti první etapě budou dopravní komplikace složitější,“ říká pro Rádio Praha. Praha 16:41 9. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jozef Sinčák, ředitel Technické správy komunikací Prahy | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

Přípravné práce druhé etapy rekonstrukce Barrandovského mostu už začaly. Teď se pracuje uvnitř mostu. Co se tam bude dít, až dělníci z mostu „vylezou“?

Vedle prací v útrobách mostu, které nezpůsobují dopravní omezení, již v těchto dnech mohou řidiči vidět, že dělníci chystají propojení severního mostu s jižním tak, aby nově v protisměru během rekonstrukce mohl vzniknout přejezd mezi těmito objekty. A následně 15. května bude zahájená druhá etapa, kdy dojde k zásadnímu dopravnímu omezení na mostě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s generálním ředitelem TSK Jozefem Sinčákem

V čem bude dopravní omezení spočívat? Na jaké dopravní komplikace se máme připravit?

Bude kompletně rekonstruována Barrandovská rampa a nebude možný přímý sjezd ze směru od Barrandova na Barrandovský most. Bude to muset být po objízdných trasách.

V první etapě byla rekonstruována Strakonická rampa a ve srovnání s druhou etapou očekáváme, že dopravní komplikace budou složitější. A to z toho důvodu, že kapacitně odbaví Barrandovská rampa zhruba dvojnásobek automobilů, než odbavovala strakonická rampa.

Proč oprava mostu potrvá až do roku 2026?

Je to proto, že jsme rozložili celkovou rekonstrukci na čtyři etapy. V jedné etapě se vždycky opravuje půlka mostu. Takže v této druhé etapě dokončíme dva jízdní pruhy jižního mostu. Tím pádem bude jižní most po této druhé etapě opravený.

Barrandovský most: Rekonstrukce (omezení během 2. etapy) | Zdroj: TSK Praha

Nejhorší je překvapení

Jaká část těch oprav je z vašeho pohledu nejnáročnější?

Nejnáročnější jsou vždycky zjištění, které zjistíte během rekonstrukce. Každá rekonstrukce v sobě skrývá x neznámých. Navzdory tomu, že jsme udělali průzkumy, diagnostiky, tak se vždycky u rekonstrukce ukáže nějaká nová složitost.

Na běžné věci jsme připraveni, ale během rekonstrukce se vždycky může udát nějaké překvapení.

Oprava Barrandovského mostu začne v polovině května a potrvá do srpna. Zavře se tamní rampa Číst článek

A jaké překvapení? Před rokem jste mluvil o tom, že se tam objevily nějaké otvory, prostory v tom mostě, o kterých jste vůbec nevěděli, že byly vymleté.

Minulý rok jsme řešili složitost danou tím, že po odstranění povrchových vrstev vozovky jsme zjistili, že podkladový beton je velmi nerovnoměrný a neměl takzvaně rovinu.

Takže jeho doplňování do roviny se ukázalo jako velice složitá záležitost, protože jsme museli vyrobit speciální beton tak, aby splynul s tím starým. Následně se tam objevila na modřanské straně jedna velká dutina. To jsou věci, které dokážou během rekonstrukce stavbaře překvapit.

Na druhou stranu, my jsme na základě zkušenosti z první etapy doplnili diagnostický průzkum, doplnili jsme nové vrty. Takže už máme informace pro druhou etapu, zapracovali jsme je do příprav prací, takže věříme, že tyto věcí nás už nepřekvapí.

Jaký další most v Praze je teď nejblíž opravám?

Nejvíce by si to zasloužil asi Hlávkův most, tam ale musíme počkat, až dokončíme přípravy rekonstrukci Libeňského mostu. Probíhají rekonstrukce Libeňského mostu, máme naprojektovanou zhruba polovinu celkového nového soumostí. To projektování bude pokračovat ještě letošní rok a věřím, že na jaři příštího roku budeme schopni zahájit rekonstrukci.

Nová technologie na výtluky

S opravou silnic po zimě pomáhá nově také mikrovlnná technologie. Co je to za technologie?

Mikrovlnná technologie je způsob ohřevu asfaltového povrchu na místě. Můžete si představit vozítko velikosti většího diesel generátoru a pomocí tohoto zařízení dojde k ohřevu asfaltového povrchu a je doplněná chybějící směs.

Tato metoda je relativně nová. My ji používáme zejména na opravu výtluků a nerovností v komunikaci, kde je velmi složité naplánovat dopravní uzávěru během dne. Většinou to využíváme v nočních hodinách na vysoké frekventovaných komunikacích. Je to doplněk k běžným technologiím.

Technologické vychytávky pro cyklisty. Bezpečnost na silnicích má zvýšit radarový detektor nebo laser Číst článek

Pro zajímavost, my jsme v letošním roce za první tři měsíce opravili zhruba 15 000 výtluků, většinou metodou zastudena s tím, že postupně budeme tyto dočasné opravy nahrazovat opravami trvalými.

Dosáhli jsme toho díky tomu, že jsme před zimou a během zimy najeli zhruba 5000 kilometrů pražských komunikací a formou rozboru videa pomocí speciálního softwaru jsme detekovali ty největší výtluky a ty jsme v tom období doposud opravili.

Jak mohou na ty výtluky upozornit samotní řidiči?

Nejrychlejší metodou je využití aplikace Waze, kde je tam možnost označit výtluk. My odebíráme na denní bázi jednotlivé záznamy od řidičů.

Stejně tak účinně funguje aplikace Závady TSK, což je ať už aplikace v mobilním telefonu, anebo formou internetu, kde občan jednoduše zadá geolokaci výtluků. Ideální je, když nám pošle i doprovodnou fotografii, ale není to nutnost.

Jakou jste letos z hlediska údržby zaznamenali zimu?

Zima byla velice neobvyklá v tom, že bylo málo dnů se spadem sněhu, ale bylo výrazně více dnů s hrozbou náledí. Tím pádem těch výjezdů bylo víc než během standardní zimy, ale docházelo pouze k ošetření komunikací proti vzniku náledí a ledovky.

Čistější chodníky

Vy máte ještě jednu novinku, a to nový systém úklidu chodníků. Co to znamená?

Spolu s dodavateli jsme pracovali před letošní sezónou na rozdělení jednotlivých oblastí Prahy do takzvaných rajonů. Jsme přesvědčeni, že čím menší úsek, který má svěřený konkrétní skupina zaměstnanců na úklid, tím lépe se dá ta práce kontrolovat, tím více těm jednotlivcům záleží na tom, že si ten svůj úsek vyčistí. Protože budou vědět, že za tři dny nebo za týden podle frekvence se na ten úsek vrátí a najdou ho čistší, než kdyby čistili každý den jiný úsek.

Modernizace D1 byla nekvalitní, hlásí kontroloři. Zpráva je vytržená z kontextu, brání se ředitel silnic Číst článek

Takže toto je zásadní změna, umožní nám to i lépe kontrolovat jednotlivé úseky tak, jak byly vyčištěny, jestli dobře, nebo špatně, a případně potom sjednávat nápravu tam, kde to je zapotřebí.

Podle prvních zkušeností se nám jeví, že to nese úspěch a že ta kvalita čištění se postupně zlepšuje.

Platí tento systém i pro sekání trávy?

Tam jsme minulý rok vysoutěžili zakázku, kdy jsme rozdělili Prahu na 16 oblastí. Každou oblast má na starosti jedna správcovská společnost.

Výhodou nebo novinkou je, že máme pasportizováno zhruba 35 tisíc pozemků, kde jsou povrchy ze zelení, jsou to povrchy kolem komunikací, chodníků a podobně. A sekání probíhá tak, že jednotlivé objednávky jsou generovány digitálně, máme zpracovány pěstební plány, vždycky k danému pozemku, ta informace je přiřazena.

Dodavatelé informace čerpají z mapového prostředí centrálního databázového systému a následně zaznamenávají, že práce byly provedeny. Podle toho my tam posíláme firmu, která zkontroluje na základě videa, že to bylo provedeno řádně. A výsledkem je, že za minulý rok jsme nezaznamenali ani jedinou stížnost na neudržovanou zeleň, co se týká komunikací a jejich okolí.