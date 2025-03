Silnice na Vysočině opravuje mikrovlnný cestář. ŘSD testuje na Vysočině novou technologii oprav výtluků

Na silnicích Vysočiny se objevila nová technologie, která přináší inovaci v opravách silnic. Mikrovlnný cestář, což je velký stroj, byl představen jako pomocník silničářské party při opravách výtluků na silnicích první třídy. Tento unikátní stroj umožňuje provádět opravy za jakéhokoli počasí a výrazně prodlužuje životnost opravovaných úseků silnic.

Princip fungování mikrovlnného cestáře spočívá v ohřevu okrajů výtluku na teplotu 145 stupňů Celsia. Jakmile jsou okraje výtluku dostatečně rozehřáté, začne se do nich vkládat teplá asfaltová směs. Tento postup zajišťuje efektivnější propojení nové a staré asfaltové vrstvy. Opravy provedené touto technologií mají oproti klasickým opravám, kde se používá studená směs, výrazně lepší výdrž a to až 5 let.

„Mikrovlnná technologie je relativně drahá na svých vstupech, ale my jsme přesvědčeni o tom, máme o tom dneska už poměrně hodnověrné důkazy, že tato technologie je trvanlivá,“ říká ředitel ŘSD Vysočiny Aleš Kratina.

Mikrovlnný cestář je v současnosti využíván na silnicích první třídy na Vysočině, kde bude opraveno přibližně 300 výtluků. Tento stroj by v budoucnu mohl být rošířen na další silnice v České republice.