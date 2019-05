O deset aut a 30 řidičů méně. Matfyzáci zpracovali nový model zimní údržby silnic v Plzeňském kraji

Matematici zpracovali pro silničáře Plzeňského kraje optimalizaci zimní údržby silnic, měla by uspořit až deset procent nákladů. Nechala ji zpracovat Krajská správa a údržba silnic od Matematicko-fyzikální fakulty Praha. Správa by měla ušetřit deset velkých automobilů, tedy 30 řidičů. Nový model totiž sníží o deset na 102 počet okruhů, které desítky let každou zimu projížděla údržbová vozidla.

