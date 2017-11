Na silnicích umírá stále víc cyklistů. Může za to podceňování bezpečí a alkohol

Od začátku roku zemřelo na tuzemských silnicích už 41 cyklistů. To je o dva víc než za celý rok 2016. Vyplývá to z aktuálních statistik dopravní policie. Podle jejího ředitele Tomáše Lercha za to může i fakt, že cyklisté podceňují svoji bezpečnost v provozu.

Praha 20:22 12. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít