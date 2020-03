Finta u silnic na Plzeňsku. Billboardy na kolečkách se posunou a kraj je bezmocný

Ani dva a půl roku po zákazu billboardů u dálnic a silnic první třídy, nejsou silnice první třídy v Plzeňském kraji bez reklamy. Billboardy zakázal zákon o pozemních komunikacích, který stanovil ochranné pásmo 50 metrů. Plzeň 6:00 8. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vozíky s billboardy stále stojí u některých silnici první třídy v Plzeňském kraji | Foto: Lukáš Milota | Zdroj: Český rozhlas Plzeň

Na základě podnětů vyzval krajský úřad vlastníky reklamních zařízení, aby tyto nosiče reklamy odstranili. Přestože jich většina zmizela, i dnes billboardy u silnic najdeme.

Například u silnice 27 z Plzně do Klatov billboardy jsou až na výjimky v zastavěných územích, což je povolené. Jenže jsou tu i billboardy jiné. Ty stojí mimo obce, většinou v poli u silnice a jsou upevněné na valníku nebo kovové konstrukci na kolečkách.

„V tomto pásmu by neměla být žádná reklamní zařízení, která nejsou povolena. Krajský úřad Plzeňského kraje jako příslušný silniční správní úřad nikdy nepovolil takovéto reklamní zařízení,“ řekl vedoucí plzeňského krajského odboru dopravy a silničního hospodářství Dušan Pakandl.

I když zákon v roce 2017 zakázal billboardy u dálnic a hlavních silnic, konkrétně u silnic v Plzeňském kraji billboardy dál najdeme. Zjišťovali jsme, kde jsou, proč to tak je a jestli je to legální. Poslechněte si reportáž Lukáše Miloty

Takové vozíky jsou například za Horní Lukavicí nebo u odbočky na Chlumčany, kde byly dokonce převrácené, zřejmě od silného větru. Billboard na kovové konstrukci na kolečkách stojí i kousek od Klatov, a na konstrukci je dokonce uvedené i telefonní číslo. Na něm se po několika dnech ozval pan Lukeš.

Na dotaz ohledně umístění billboardů odpověděl, že zákon neporušuje, zároveň ale připustil, že vozíky jsou blíž než 50 metrů od středu vozovky a že mění polohu. Dodal, že prodává reklamní plochu a zadavatel reklamy si vozíky na vlastní riziko posune blíž k silnici. Billboardy prý plánuje odstranit.

Mezera v zákoně

Podle Dušana Pakandla krajský úřad pravidelná šetření objížděním komunikací nedělá. To je věcí majetkového správce Ředitelství silnic a dálnic nebo Policie České republiky. Na podněty o porušení zákona o pozemních komunikacích už ale reagovat musí.

„U vozíků máme problém, že v případě, když nám dojde podnět, učiníme šetření a učiníme výzvu k odstranění reklamního zařízení, ale pokud dojde k přemístění takového vozíku byť o deset metrů dál na jiný pozemek, tak se v podstatě jedná už o jinou reklamu a celý proces je opakován,“ popsal Dušan Pakandl.

Zároveň dodal, že sankční řízení je řešeno samostatně a je realizováno obecním úřadem obce s rozšířenou působností. „Je velice těžké sankcionovat něco, co tam není na základě podkladů, kdy tam něco bylo. A když se to vrátí na jiné místo, je to už nový skutek,“ vysvětlil Pakandl.

Napevno usazených billboardů je skutečně u silnice I/27 z Plzně do Klatov minimum. Jeden je ale u odbočky na Chlumčany, který je zasazený do betonových bloků.

„Je to plocha, kterou jsme s úřadem diskutovali, když vešla v platnost novela zákona o pozemních komunikacích, že ji máme v plánu na odstranění, protože víme, že podle nového zákona je v rozporu, ale přesný datum stanovený nebyl. Pokud na to bude tlak, nemáme problém ji odstranit,“ odpověděl na otázku, proč je stále billboard u silnice, Radek Novák, ředitel firmy, která tuto reklamní plochu vlastní.