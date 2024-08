Tábor zajišťuje nebezpečnou skálu, zpevnění má vydržet 100 let. Zakázku ale zajišťuje obviněná firma

„Nejhorší bylo vrtání, pracovat v tom prachu a horku, to už je za námi,“ popisuje technik Pavol Jablončik. On a jeho kolegové do skalního masivu u Jordánu v Táboře postupně navrtali 1300 ocelových prutů. Kromě nich na svahy přijdou ještě stabilizační ocelové sítě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Práce na skále nad silnicí u Jordánu v Táboře sledoval Matěj Vodička

„Zajištění těmi hloubkovými ocelovými tyčemi má téměř neomezenou životnost, sítě mají technickou normovanou životnost osmdesát let. To, co tady teď děláme, tedy znamená zajištění s výhledem kolem stovky let,“ uvádí mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Momentálně se pracuje nad silnicí ve směru z Čekanic na Všechov. V místě je rychlost omezená na 50 kilometrů v hodině. Řidiči to ale příliš nedodržují. „Zrovna projel kamion tak osmdesátkou, devadesátkou, ačkoli tu máme padesátku. Chci požádat řidiče, aby dopravní omezení dodržovali vzhledem k tomu, že je tady pracoviště plné lidí,“ apeluje Jan Rýdl.

Policie obstavuje majetky firem z chomutovské kauzy. Umístila na ně plombu Číst článek

Práce provádí firma Rocknet, která figuruje v kauze chomutovského primátora Marka Hrabáče (dříve ANO). Společnost vyhrála regulérní výběrové řízení a podle Jana Rýdla teď nic nenasvědčuje tomu, že zakázku nebude schopná provést.

„Dodavatel má na základě uzavřené smlouvy vůči nám naprosto jasné závazky a povinnosti. Své záležitosti ať si řeší interně, my budeme trvat na provedení těch prací v termínu a kvalitě, jak je stanoveno ve smlouvě,“ dodává.

V září by se technici, kteří zajišťují skály nad silnicí u rybníka Jordán v Táboře, měli přesunout do opačného směru na druhou stranu. I tam poté bude provoz svedený do jednoho jízdního pruhu.