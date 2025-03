Silnice v Česku má hlídat dopravní inspekce. ‚Budeme mít podobné pravomoci jako policie,‘ říká náměstek

Přetížené kamiony a auta ve špatném technickém stavu má od července kontrolovat Inspekce silniční dopravy. Nový úřad má vzniknout z dosavadního Centra služeb pro silniční dopravu. Novinkou se má ve středu zabývat v závěrečném schvalování Sněmovna. „Budeme kontrolu zaměřovat především na nákladní dopravu,“ řekl pro Radiožurnál náměstek budoucí inspekce Pavel Bergman. „A budeme se zaměřovat na osobní vozidla s výrazně zvýšenou kouřivostí,“ dodal. Rozhovor Praha 11:45 12. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Inspekce se podle náměstka bude zaměřovat především na nákladní dopravu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Můžete nám pro začátek vysvětlit, co všechno budete v provozu kontrolovat?Budeme kontrolu zaměřovat především na nákladní dopravu a budeme se soustředit i na kontrolní vážení. Dále budeme hlídat přetížené kamiony, budeme se zabývat kontrolou doby řízení a týdenních a čtrnáctidenních dob odpočinku. Budeme se zabývat kontrolou dodržování podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů po silnici. A v neposlední řadě se budeme věnovat správnému zajištění a upevnění přepravovaného nákladu a reálné technické silniční kontrole vozidla v reálném čase a místě.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) máte mít podobné pravomoci jako policie, což znamená, že budete smět udělovat pokuty.

Pravomoci budeme mít podobné. Budeme moct udělovat pokuty, ukládat a vybírat kauce, vyslovit zákaz další jízdy, vozidlu budeme moct zabránit technickými prostředky v další jízdě. V odůvodněných případech dokonce budeme mít právo i odejmout registrační značku.

Podle toho, co říkáte, se nejzásadnější část vaší agendy se bude týkat nákladních aut, ale bylo tady zmíněno i prověřování technického stavu aut osobních.

Ano, technický stav osobních vozidel bude rovněž v naší gesci. Každopádně chci zdůraznit, že z 26 kontrolních jednotek, které budou v rámci inspekce působit, budou čtyři jednotky speciálně vyčleněné na problematiku technických silničních kontrol. Budou se tedy zabývat především měřením emisí a rozšířenou technickou silniční kontrolou.

A když se ptáte na to, co vlastně budeme na osobních vozidlech kontrolovat, tak se budeme zaměřovat především na vozidla s výrazně zvýšenou kouřivostí. U nich budeme měřit emise a obecně se budeme zaměřovat na kontrolu toho, jestli není manipulováno s DPF filtry.

To znamená, že budete asi muset mít i nějaké speciální vybavení. Zjistili jsme, že k dispozici jsou i speciální auta do terénu.

Speciální auta do terénu úplně ne, ale speciální výbava vozidel rozhodně bude. Měření můžeme provádět pouze pomocí ministerstvem schválených přístrojů a zařízení, takže naše vybavení bude v podstatě obdobné, jako je na stanicích technické kontroly a na stanicích měření emisí.

Školení zaměstnanců

Inspekce silniční dopravy má vzniknout ze současného Centra služeb pro silniční dopravu. Musí kvůli plánovaným vyšším pravomocem projít pracovníci nějakým školením nebo prověrkou? Co všechno budou muset splňovat a zvládat?

Stávající pracovníci Centra služeb pro silniční dopravu jsou už dnes v podstatě experty na problematiku silničních kontrol. To je učit nemusíme. Každopádně tím, že dostaneme pravomoci, které jsme doposud neměli, tak už dnes máme v podstatě připravený harmonogram dalšího rozšiřování vzdělávání pracovníků.

Průběžně pracujeme na tom, aby byli seznámeni se zásadami stanovenými s právním a kontrolním řádem. Musí se naučit pravidla řízení silničního provozu a musí být proškoleni ze zásad a pravidel stanovených pro jízdu vozidel s přednostním právem v jízdě. Od 1. července totiž budeme užívat tuto výsadu, budeme mít modré majáky, které budou doplněny běžícím textem, který vydává potenciálně kontrolovanému řidiči pokyny, jak se má chovat.