Meteorologové opět varují před silným větrem. Vrátí se v neděli, v Čechách bude foukat do úterý

Do Česka se v neděli vrátí silný vítr, v nárazech může mít rychlost nad 65 kilometrů v hodině a na horách kolem 90 kilometrů v hodině. V Čechách bude foukat do úterního rána, na Moravě zejména během pondělí. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu.

Praha 14:09 19. února 2022