Kvůli počasí je pře 36 tisíc domácností bez elektřiny. Výpadky jsou po celé republice

Tichá se ke zpronevěře 400 tisíc korun přiznala. Pozici starostky města Libavá ale opustila až pod nátlakem

„Já toho, co se stalo, strašně litovala. Je to mé lidské pochybení. Já to chápu, ale i přesto jsem udělala takový kus práce,“ říkala v slzách Štěpánka Tichá, když v září opouštěla svoji kancelář.