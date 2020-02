Silný vítr zaměstnává hasiče v několika krajích. Nejhorší situace podle meteorologů nastane večer

Silný vítr v Česku vyvrací stromy a láme větve. Středočeští hasiči kvůli tomu vyjížděli asi padesátkrát. Desítky výjezdů už měli i hasiči v jižních Čechách či na Plzeňsku. Na Vysočině evidují přibližně tři desítky výjezdů. Vítr také přerušil provoz vlaků na několika místech v Česku. Podle meteorologů nejhorší situace nastane během večera okolo 19. hodiny. Praha 17:51 23. 2. 2020 (Aktualizováno: 18:21 23. 2. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči odstraňují kvůli silnému větru popadané stromy. (Ilustrační foto) | Zdroj: Hasiči Pardubického kraje

V jižních Čechách byla silnice spadlým stromem blokovaná například u Sezimova Ústí na Táborsku. „Nějaké nahnuté stromy jsou na Prachaticku, ale zatím to není do té míry, že by se musely silnice zavřít,“ řekl mluvčí policie Milan Bajcura.

Na Vysočině zasahovali hasiči mimo jiné v Jiřicích nebo Pejškově na Pelhřimovsku nebo v Hojkově a Mrákotíně na Jihlavsku, vyplývá to z informací na jejich webu.

Silný vítr komplikuje od nedělního odpoledne dopravu na některých železničních tratích v Česku. Problémy jsou i na železnici, aktuálně asi na 7 tratích. Třeba mezi Vranovem a Pňovany na Plzeňsku nejezdí vlaky vůbec, jak potvrdil mluvčí Správy železnic Marek Iliáš.

Vlaky nejezdí například mezi Rumburkem a Krásnou Lípou v Ústeckém kraji nebo Havlíčkovým Brodem a Hlinskem na Vysočině. Vyplývá to z údajů ministerstva dopravy a na webu Českých drah.

Spadlý strom přerušil železniční dopravu mezi Rumburkem a Krásnou Lípou krátce před 17.00. Zhruba o půl hodiny později zastavil před stromem spadlým na trať i osobní vlak mezi stanicemi Pernink a Nové Hamry na Karlovarsku. Stejnou příčinu má i přerušení dopravy na trati z Aše do Hranic v Čechách nebo mezi stanicemi Červená nad Vltavou a Vlastec na jihu Čech.

Na Vysočině nejezdí vlakové spoje mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem v Čechách. Dráhy tam zavedly náhradní autobusovou přepravu. O něco lepší situace je na důležité trati mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem. Nedaleko zastávky Pohleď spadl strom na trolej a vlaky mohou jezdit jen po jedné ze dvou kolejí.

Ve Středočeském kraji hasiči vyjížděli kvůli počasí už asi padesátkrát.

Hasiči Praha 🚒

@HasiciPraha Do 17. hodiny evidujeme na území Prahy zatím jen 5 případů, které souvisí se silným větrem. Jednalo se o uvolněné plechy a nebezpečně nakloněné stromy nad komunikací.



#vitr 1

První poškození elektrického vedení začali energetici řešit během odpoledne. Společnost E.ON měla poruchy na šesti vedení vysokého napětí. Skupina ČEZ zatím neeviduje žádnou poruchu.

Podle meteorologa Františka Šopka z Českého hydrometeorologického ústavu nastane nejhorší situace večer. „Po 19. hodině začne přicházet studená fronta přes naše území. Největší nárazy metru mohou dosahovat až 110 kilometrů za hodinu,“ řekl Šopka pro Radiožurnál.

Očekávaná rychlost větru přecházejícího přes Česko od západu je mezi 70 až 110 kilometry za hodinu, na horách i kolem 125 kilometrů. Doprovázet ho mají také vydatné srážky.