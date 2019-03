Vítr Česko potrápí až do začátku víkendu, ničivé síly vichřice Eberhard už ale nedosáhne

Silný vítr v nadcházejících hodinách Česko ještě neopustí. Ve středu odpoledne a ve čtvrtek bude v západní polovině Čech, kde může místy dosáhnout v nárazech rychlosti až 70 kilometrů v hodině. Stejně silně bude foukat i v noci na pátek na severovýchodě Moravy. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Praha 13:48 13. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vichřice, která v neděli a v noci na pondělí zasáhla Česko, lámala stromy, trhala střechy a komplikovala železniční i automobilovou dopravu. Ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek

V Praze, Středočeském, Karlovarském, Plzeňském, Jihočeském a Ústeckém kraji by mělo silně foukat do středečních 18 hodin. Poté by měl vítr částečně zeslábnout a opět zesílit by měl v druhé polovině noci na čtvrtek.

Silný vítr zůstane podle meteorologů na západě Čech po celý čtvrtek. V Olomouckém a Moravskoslezském kraji vítr zesílí ve čtvrtek večer a měl by tam foukat do půlnoci na pátek.

Kvůli vichru byly bez proudu statisíce domácností, na Sněžce naměřili přes 200 km/h Číst článek

Podle předpokladu meteorologů by ale měl být vítr slabší než vichřice Eberhard, která v neděli a pondělí způsobila nejen v Česku velké škody. Vítr při ní dosahoval rychlosti 110 až 125 kilometrů za hodinu, na horách i víc.

Meteorologové přesto doporučují lidem, aby se na vítr připravili: zajistili okna a dveře, upevnili volně uložené předměty a zabezpečili skleníky. Lidé by měli být opatrní i při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách by měli omezit zejména hřebenové túry. Podle meteorologů by silný vítr totiž mohl lámat nebo vyvracet stromy a lesní porosty nebo by mohl způsobit menší škody na budovách.

Vichřice, která v neděli a v noci na pondělí zasáhla Česko, lámala stromy, trhala střechy a komplikovala železniční i automobilovou dopravu. Desítky tisíc domácností a firem se ocitly bez proudu, energetici vyhlásili kalamitní stav. Pojišťovny evidují škody v desítkách milionů korun. Lesům ČR vichřice poničila asi milion stromů. Na Sněžce dosáhl vítr síly orkánu. Větrná bouře Eberhard působila škody také v sousedních zemích.