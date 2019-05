Ministr průmyslu Havlíček si vybral náměstky. Stanou se jimi Jirotková z CzechInvestu a Dejl z financí

Politickou náměstkyní na ministerstvu průmyslu a obchodu se stane Silvana Jirotková, jež dosud vedla státní agenturu CzechInvest. Řekl to ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). V polovině května si přivede ještě druhého náměstka, bude jím Jan Dejl z ministerstva financí, potvrdil ve čtvrtek ředitel komunikace resortu Jan Piskáček. Praha 8:45 2. 5. 2019 (Aktualizováno: 8:49 2. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politickou náměstkyní na ministerstvu průmyslu a obchodu se stane Silvana Jirotková, jež dosud vedla státní agenturu CzechInvest | Zdroj: CzechInvest

Jirotková bude podle ministra jeho „pravou rukou“ a bude mít na starosti inovace, investice a bude dohlížet na zastřešení a větší provázání státních agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism. Dejl bude mít na starosti ekonomické řízení organizací ministerstva.

„Paní Jirotková je respektovaná státní manažerka moderního střihu. Je neovlivnitelná, zná dobře mezinárodní i lokání prostředí a je odborně schopná. Myslím si, že resort rozsvítí,“ řekl Havlíček, který do funkce nastoupil v úterý.

Havlíček již minulý týden avizoval, že hned po svém příchodu na ministerstvo vymění oba politické náměstky - Alexandru Rudyšarovou a Ivana Pilného (ANO) a přivede odborníky z různých sfér. Uvedl, že s premiérem Andrejem Babišem (ANO) personální změny neřešil.

Jirotková se generální ředitelkou státní Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která pomáhá lákat zahraniční investory do Česka a podporuje české firmy, stala loni v březnu. Předtím tam působila jako ředitelka Odboru interních projektů.

Nové sídlo

Dejl je nyní na ministerstvu financí vedoucím oddělení Podpora exportu a strategického významu. Doposud zodpovídal za výkon akcionářských práv státu v klíčových firmách, jako jsou Letiště Praha, ČEPRO, MERO, ČEB, EGAP a ČEZ.

Bývalá ministryně průmyslu Marta Nováková při svém odchodu uvedla, že by se všechny tři agentury měly propojit do poloviny letošního roku. Havlíček k tomu řekl, že se nejdříve musí vyřešit sídlo agentur, aby všechny sídlily na jednom místě a byly dopravně dostupné pro své klienty. A aby byly vybaveny pro zákazníky tak, jak se očekává v době nových technologií. Původní objekty v centru Prahy se dají podle něj využít jinak a na nákladech jednotlivých agentur by se dalo uspořit až 30 procent.

„Chci obratem vidět seznam všech zaměstnanců, nabízených služeb, režijní náklady. Spočítáme, o kolik půjde lidí, co lze pospojovat ve smyslu společné správy a kam vše umístit,“ dodal.

Vyjednává rovněž, že by CzechTourism přešel pod ministerstvo průmyslu. Přemýšlí také o tom, že by sídlo agentur mohlo být i pro Česká centra, která jsou pod ministerstvem zahraničí, případně i pro Technologickou agenturou ČR.

Termín právního sloučení je pro Havlíčka až druhořadý. „Za několik měsíců jsme schopni dát to do nějaké podoby. Dnes se mluví víc o fúzi, ale ta mě zajímá až ve druhém sledu. Mě víc zajímá, jak se to prolne produktově, kde se ušetří na společné správě a bude přátelské pro zákazníka,“ řekl.