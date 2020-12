Zákaz vycházení, zavřené hospody i omezené kontakty. Česko čeká netradiční Silvestr

Česko letos čekají netradiční oslavy Silvestra. Lidé se budou muset řídit přísnými protikoronavirovými opatřeními, které platí v pátém stupni protiepidemického systému. Mezi ně patří zákaz vycházení od 21 hodin i zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Praha 10:17 31. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některá města navíc ještě určila místa, kde se petardy odpalovat nesmí. Třeba v Praze tento zákaz platí v historickém centru města a taky u řeky, v parcích nebo v blízkosti nemocnic a domovů pro seniory (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Od devíti hodin večer do pěti hodin ráno platí noční zákaz vycházení. Výjimku mají lidé jen při cestě do práce, k lékaři, nebo při nezbytných cestách za rodinou. Na veřejně přístupných místech je taky zakázané pití alkoholu.

A dál zůstávají uzavřené restaurace a uvnitř ani venku se nesmí konat hromadné akce. Lidé se taky můžou scházet maximálně ve dvou lidech, pokud nejsou členy jedné domácnosti.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) navíc varuje před soukromými silvestrovskými oslavami v rodinách a mezi známými. „Pořád platí ta epidemiologická potřeba, aby se nesetkávali více než dva lidé z různých rodin, takže toto je můj apel, moje prosba a mé doporučení i pro nadcházející svátek,“ řekl pro Českou televizi.

Při letošním Silvestru navíc bude taky výrazně omezené používání zábavní pyrotechniky v ulicích. V obchodech je prodej zábavní pyrotechniky zakázaný, koupit se dá jen přes internet. Na sortiment se totiž vztahují vládní omezení zákazu prodeje.



Některá města navíc ještě určila místa, kde se petardy odpalovat nesmí. Třeba v Praze tento zákaz platí v historickém centru města a taky u řeky, v parcích nebo v blízkosti nemocnic a domovů pro seniory. Zákaz odpalování pyrotechniky platí v hlavním městě jak ve čtvrtek, tak i v pátek na Nový rok.

Obavy hasičů

Naopak třeba v Karlových Varech, v Brně nebo v Ostravě je možné petardy odpalovat, lidé to ale musí stihnout do devíti hodin večer, než začne platit zákaz nočního vycházení.

Za porušení těchto pravidel hrozí pokuta. Na místě můžou lidé od policie dostat pokutu do deseti tisíc a ve správním řízení až do sta tisíc korun. Na dodržování pravidel budou po celé České republice dohlížet posílené policejní hlídky.

A třeba hasiči se navíc obávají, že lidé kvůli zákazu budou petardy a rachejtle odpalovat na nevhodných místech, třeba na balkonech nebo zahradách. Pokud budou lidé přeci jen manipulovat s pyrotechnikou, měli by dodržovat pravidla.

„Je potřeba, aby nepoužívali zábavní pyrotechniku v případě, že jsou pod vlivem alkoholu, aby to nesvěřovali do rukou dětí, vybrali správné místo – to jest, aby v okolí nebylo nic, co by mohli pyrotechnikou ohrozit -, nemířili do oken, na osobní vozy a podobně,“ shrnul pro Radiožurnál mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.







Třeba pražští hasiči podle mluvčího Martina Kavky loni na Silvestra vyjeli k 52 požárům. Doufají proto, že letos budou oslavy klidnější.

Omezení se letos týká i městské hromadné dopravy. Na rozdíl od minulých let pražský dopravní podnik tentokrát neposílí provoz metra. Už po desáté hodině večer nahradí denní spoje noční linky.

Krátká tradice

Bujaré veselí na přelomu roku je podle etnografů záležitostí až poslední doby. Podle Daniely Záveské z pražského Národního muzea se tradice rozvinula ve druhé polovině devatenáctého století díky spolkovému životu ve městech.

S prvním dnem v novém roce se pak pojilo mnoho pověr. Etnografka Alexandra Zvonařová říká, že záleželo třeba na tom, kdo na Nový rok vstoupil první do místnosti: „Když to byla mladá dívka, tak to bylo v pořádku, to čekal dům samé radosti a samou bohatou úrodu. Když to byla stará žena, tak přinášela neštěstí. Když přišla pěkná dívka, tak se říkalo, že se rozroste zvířectvo.“

1. leden jako začátek nového roku slaví většina křesťanského světa od roku 1622. Do té doby uznával papežský stolec jako začátek roku 25. březen.