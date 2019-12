ONLINE: Česko se chystá na příchod roku 2020, záchranáři hlásí první drobné zásahy

Česko se chystá na silvestrovské oslavy. Někdo bude slavit na horách, někdo vyrazí do ulic. Už odpoledne se zaplnilo pražské Staroměstské náměstí. Nejvíce lidí se o půlnoci očekává tradičně na Václavském náměstí, kam přicházejí především zahraniční turisté odpalovat zábavní pyrotechniku. Oslavy sledujeme online. Praha 20:01 31. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranářský kamion Golem na Václavském náměstí v Praze. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Konec starého a začátek nového roku začalo před 18.00 slavit v centru Prahy slavit několik tisíc lidí. V okolí Václavského a Staroměstského náměstí byly slyšet především ruština a angličtina. Místní obyvatelé dali spíše přednost návštěvě kulturních akcí nebo domácím oslavám. Policisté očekávají, že spodní část Václavského náměstí bude večer i v prvních hodinách nového roku patřit pyrotechnice, hlavně rachejtlím a dělbuchům.

Tisíce lidí korzovaly mezi stánky s občerstvením na Staroměstském náměstí, kde již na pódiu nedaleko rozzářeného vánočního stromu začala silvestrovská hudební show. Na Staroměstské náměstí přilákal publikum doprovodný program, která zahájila dívčí rocková skupina The Apple hity jako I Love Rock'n'Roll, Smoke on the Water nebo I Was Made For Lovin' You. Ke sváteční atmosféře přispívají na několika místech také pouliční hudebníci.

20:15 Pražští hasiči do 20.00 zatím zasahovali u sedmi požárů, které souvisí s pyrotechnikou. Jednalo se o menší požáry odpadů a kontejnerů.

do 20.00 zatím zasahovali u sedmi požárů, které souvisí s pyrotechnikou. Jednalo se o menší požáry odpadů a kontejnerů. 20:06 Zapálený kontejner Hasiči Praha 🚒

@HasiciPraha #silvestrshasici:



- nikdo nemá dovolenou



- vyjedeme 3x častěji než v běžný den



- nejsme v terénu, ale na stanicích🔜

na Václavák přijedeme za 3min, na Staromák za 7min, na Letnou za 5min, na sídliště J. Město za 4min



- operační středisko může povolat 35 dobrovolných hasičů 7 51

20:02 Zřejmě první letošní zásah spojený se silvestrovskými oslavami mají za sebou středočeští hasiči. Jednalo se o požár papírové krabice, kterou zasáhla petarda. V Karlíku pak jiná petarda prorazila omítku a vnikla do polystyrenu. Hasiči musí fasádu rozebrat.

V Praze se také konal slavnostní koncert v Rudolfinu a na průčelí Státní opery se bude úderem půlnoci promítat videomapping.

Václavské náměstí je od 17.00 pro řidiče uzavřené. Od osmi večer nebudou moct auta jezdit ani v okolí Staroměstského náměstí, policie řidiče nepustí do ulic Jáchymova a Pařížská až do třetí hodiny ranní. Okolo půlnoci bude zavřené pro auta i okolí Karlova mostu. Dopravní podnik naopak kvůli oslavám prodlouží provoz metra přibližně do půl třetí ráno v desetiminutovém intervalu.

Společná oslava v Karpatech

Silvestrovské oslavy se netýkají jen ve měst. Češi a Slováci společně oslavili závěr roku na Velké Javořině. Na nejvyšší vrchol Bílých Karpat vystoupalo z obou stran hranice několik tisíc lidí. Někteří přišli pěšky, jiní přijeli auty a autobusy. Rodiny s dětmi využily zasněžené horské louky k sáňkování a bobování, někteří lidé s sebou na silvestrovskou vycházku vzali psy.

Zatímco dopoledne přálo účastníkům setkání slunečné počasí, po obědě se zatáhlo a foukal mrazivý vítr. Ani to však většinu z nich neodradilo. I dnes si lidé připomínali někdejší společný stát, tradicí je zapalování vatry u mohyly. Řada z nich chodí na Velkou Javořinu opakovaně, jako třeba Luboš Kovár ze slovenského Záhoří. „Jsem tu počtvrté, možná popáté. Táhne mě sem alkohol, tradice, kamarádi, pěkné výhledy. Na rozdělení státu mi nezáleží, mám rodinu na Moravě, takže to nějak neřeším,“ řekl Kovár.

První zásahy

Silvestrovská noc je tradičně velmi náročná pro hasiče a další záchranáře. První zásahy už jsou hlášeny ze středních Čech. Tam hasiči vyjížděli k požáru velké papírové krabice v Kolíně a dvou plastových kontejnerů v Husince-Řeži, které zapálila zábavní pyrotechnika.

Právě ta bývá příčinou největších problémů „Častou příčinou zranění je chybná manipulace se zábavní pyrotechnikou,“ uvedla kolem 18.00 mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová s tím, že zatím záchranáři zasahovat nemuseli.