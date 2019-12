Na Silvestra bude až osm stupňů. Podmínky na horách ale budou velmi dobré, říká meteorolog

Na příchod pravé zimy zatím v Česku spíš ještě čekáme. A nezmění se to zřejmě ani v nejbližších týdnech. Teploty se budou držet nad nulou a pršet nebo sněžit bude spíš výjimečně. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi, kterou meteorologové zveřejnili v sobotu odpoledne. Podrobnosti řekl Radiožurnálu meteorolog Štefan Handžák. Praha 19:05 28. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novoroční ohňostroj 1.1 2018 a pražský Chrám svatého Víta | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Na Silvestra počítáme, že bude přecházet studená fronta. Bude zpočátku jasná až polojasná obloha, od severozápadu oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě místy, jinde jen ojediněle, přeháňky – sněhové by měly být nad 600 metrů,“ popsal Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu.

Noční teploty v noci na úterý by podle meteorologů měly být od 0 do -4 stupňů Celsia a nejvyšší denní na Silvestra od jednoho do pěti stupňů, na Moravě a ve Slezsku může být až osm stupňů Celsia. Vítr bude jen mírný západní až severozápadní dva až šest metrů za sekundu.

„Na Nový rok ve středu bude oblačno až polojasno, během odpoledne očekáváme od západu ubývání oblačnosti, večer až do vyjasnění, takže beze srážek. Noční teploty +1 až -3 stupně a nejvyšší denní od nuly do čtyř stupňů. A opět na jihovýchodě může být až šest stupňů Celsia,“ dodal Handžák.

Podmínky na horách budou na konci roku podle meteorologa velmi dobré. „Na hřebenech nebo v nejvyšších polohách je od 40 do 60 centimetrů sněhu. Ve vyšších polohách kolem 15 centimetrů, ale určitě ve skiareálech v kombinaci s umělým sněhem budou velmi dobré podmínky,“ myslí si.

V druhém lednovém týdnu to zatím podle dlouhodobého výhledu vypadá, že by mělo být počasí průměrné. „To znamená teploty přes den většinou kolem jednoho stupně nad nulou a v noci by měly být většinou teploty kolem -5 stupňů Celsia,“ popsal Handžák.

Mrazy a sněžení podle něj do nížin přijdou v pondělí. „Už ráno budou poměrně nízké teploty, většinou se budou pohybovat od -4 do -8 stupňů, ojediněle může být až -11 a to zejména na Moravě a ve Slezsku. Pak, jak jsme zmiňovali Silvestr, tam se oteplí,“ dodal s tím, že teplo bude ještě ve čtvrtek.

„První lednový víkend by se mělo opět ochladit a opět by měla přijít studená fronta, která přinese srážky, ale nebude jich moc, a opět teploty budou klesat většinou na +1 až -4 stupně Celsia a přes den bude většinou od -1 do +3 stupňů,“ řekl na závěr meteorolog.