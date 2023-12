Policejní pyrotechnik: Po navlhnutí petard hrozí i jejich výbuch. Nejhorší zranění si odnášejí děti

Ministra vnitra Vít Rakušan požádal obce, aby letos upustily od pořádání ohňostrojů. Kdo přesto pyrotechniku shání, měl by se vyhnout stánkům i supermaketům. „Může to navlhnout, zase vyschnout a tím pádem to získá jiné vlastnosti: může to rychleji odpalovat nebo to může i detonovat, což je ta nejhorší varianta,“ nastiňuje vedoucí speciálních činností pro technické služby policie Pavel Smotlacha pro Radiožurnál. Ranní interview Praha 11:42 31. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zábavní pyrotechnika (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Budou podle vás oslavy příchodu nového roku klidnější?

Doufáme, že budou klidnější. Apel pana ministra byl rozhodně na obraze. I společnost je uvědomělejší a obce samy regulují, kde je možné odpalovat a kde ne. Přece jen, někteří občané to mají rádi a jiní ne a obce už určují, kde je adekvátní pyrotechniku odpalovat a kde ne.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zásady bezpečného používání pyrotechniky: Mít oporu, volné prostranství a dohlédnout na děti. Ty si odnášejí devastační následky nejčastěji, poukazuje Pavel Smotlacha

Osobně mi přijde, že lidí, kterým vadí, odpalování pyrotechniky, přibývá. Mají pro to různé důvod jako je stres pro zvířata, znečištění ovzduší, nepořádek… Máte stejný pocit?

Za pyrotechnickou službu máme stejný pocit. Vnímáme také, že veřejnost bere větší ohled na své bezpečí. Nejen pro dospělé, ale i pro děti a zvířata. Je tu také ekologické hledisko. Které je už dnes na obraze.

Znamená to pro vás tedy na silvestr a nový rok méně práce?

My jsme vždy připraveni, že práce máme na silvestr hodně. Bohužel. Vždy se snažíme veřejnost i naše kolegy v uniformě zaškolit, aby byli v obraze.

Odráží se menší zájem o zábavní pyrotechniku i na jejím prodeji?

To nevíme. My to spíš vnímáme z toho ohledu, že občas zajistíme nelegální pyrotechniku. Stále tu jsou lidé, kteří si ji vyrábí doma. Taky tu jsou lidé, kteří si chtějí nějakým způsobem ulehčit svoje podnikání a tím vznikají škody.

Jak poznat pyrotechniku, kterou bychom rozhodně neměli kupovat?

Určitě bych vybíral výrobce, kterého znám. A radši z kamenné prodejny než online. Ani ne ze supermarketu. Protože nevím, kde je to skladované a kdy to dorazilo. Stává se, že některé výrobky jsou u nás od března. Tudíž já jako občan netuším, kde to bylo skladované. Může to navlhnout, zase vyschnout a tím pádem to získá jiné vlastnosti: může to rychleji odpalovat nebo to může i detonovat, což je ta nejhorší varianta.

Pokud bych měl nutkavou potřebu odpálit o půlnoci rachejtli, jak bych měl postupovat, aby to bylo bezpečné?

Určitě se držte národu, kde výrobce adekvátně určuje podmínky použití. Pak tako pyrotechniku vzít na volné prostranství a pevný povrch. Nejlépe zatlouct kolík do země a od něj odpalovat. Také je vhodné mít nádobu, ze které to odpaluji, aby mi to nedetonovalo.

Při použití dělobuchů pak musíme dávat pozor hlavně na děti. Ty jdou po zážitku, chtějí si to také vyzkoušet. Nejvíce se totiž setkáváme s tím, že děti mají největší následky jako utržené prsty nebo ještě horší zranění neslučitelná se životem.