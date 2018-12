Konec roku slaví v centru Prahy tisíce lidí. Václavské náměstí patří tradičně pyrotechnice

Konec starého a začátek nového roku slaví v centru Prahy několik tisíc lidí. Větší zájem je o dění na Staroměstském náměstí, kde v 17.00 začal kulturní program. Václavské náměstí patří tradičně spíše pyrotechnice. Podle mluvčí zdravotní záchranné služby v Praze Jany Poštové zatím zdravotníci nemuseli nikoho ošetřovat. Praha 19:17 31. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ohňostroj nad Prahou (ilustrační foto) | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Převážnou část slavících tvoří cizinci, většinou mladší lidé. V ulicích jsou slyšet zejména ruština, angličtina, němčina, italština a španělština. Na Staroměstské náměstí přilákal publikum doprovodný program, ve kterém se budou až do půlnoci střídat DJ Mikael van Dikeen a skupina So Fine.

Na rozdíl od předchozích let, kdy většina stánků s občerstvením byla na Staroměstském náměstí zavřena a u zbývajících se tvořily dlouhé fronty, tentokrát jich zůstaly otevřeny zhruba tři čtvrtiny.

Oslavy začaly už kolem poledne, kdy se v centru začaly vytvářet hloučky lidí se skleničkou, lahví nebo plechovkou alkoholu v ruce. Skupinka Italů se skleničkami sektu se nechala fotit přímo pod orlojem. Na Václavském náměstí na rohu Jindřišské ulice lákal posluchače anonymní umělec svým koncertem na klavír.

Na Václaváku se odtahovala auta

Na Václavském náměstí patřilo odpoledne odtahové službě. Podle značek zde od 12.00 do 10.00 na Nový rok platí z bezpečnostních důvodů zákaz zastavení. Majitelé vozů, kteří tento zákaz nerespektovali, budou mít vstup do nového roku poněkud zkažený.

Mnozí využili poslední den v roce k návštěvě divadla. Například v divadle Palace se několik desítek minut před zahájením představení Zamilovaný sukničkář tvořila dlouhá fronta před šatnou. „Alkohol můžu pít každý den. Ale jít na Silvestra do divadla, to jen tak někdo nemá. A nakonec, po divadle můžu pít taky,“ řekl jeden z čekajících diváků. Zhruba stometrová fronta se tvořila také u vstupu do Národního divadla, kam se dalo jít v pondělí zadarmo.

Uprostřed Václavského náměstí stojí jako tradičně zdravotnický kamion Golem, kde lze ošetřit až 12 lidí najednou. „Zatím je klid. Do půlnoci to tradičně bývá naprosto běžná situace. Velkou většinu zásahů máme až po půlnoci,“ řekla mluvčí zdravotní záchranné služby v Praze Jana Poštová.

Zájemci si na Václavském náměstí mohou koupit ve stánku s klobásami lahev sektu. Cena 250 korun za lahev se oslavujícím podle zájmu jeví jako přijatelná. Je stejná jako před dvěma roky.