ONLINE: Policie už v Praze rozdala několik pokut kvůli pyrotechnice. Na oslavy dohlíží s dlouhými zbraněmi

Policisté v Praze s nástupem silvestrovské noci uložili zatím několik pokut za použití zábavní pyrotechniky v centru města. Policie to oznámila na sociální síti X a dodala, že porušení zákazu bude dál postihovat. V Letňanech hořel kontejner možná zapálený petardou, vyplývá ze sdělení hasičů na stejné sociální síti. Sledujeme online Praha 19:52 31. prosince 2023

Lidé se scházejí na Václavském náměstí tak jako každý rok k oslavám. Podle reportérky Radiožurnálu Ivy Vokurkové, která je na místě, jich je letos méně. Řekli jí to stánkaři, kteří si to vysvětlují nedávnou střelbou na pražské filozofické fakultě. Lidé se podle nich proto do centra bojí přijít.

I přes zákaz i v centru občas lidé odpalují pyrotechniku. Několik takových přestupků už řešila policie.

Podle stánkařů na Václaváku zatím na silvestrovské oslavy dorazilo výrazně méně lidí než jindy. Vysvětlují si to nedávnou střelbou na FF UK, lidi se teď podle nich do centra bojí. Navzdory zákazu tu občas létají petardy a ohňostroje, i toho je podle policie méně. @Radiozurnal1 pic.twitter.com/5VI0ryWIx5 — Iva Vokurková (@i_vokurka) December 31, 2023

„Všem přestupcům uložili pokuty a nadále budou další takové jednání aktivně řešit,“ napsala policie krátce po 18.30. Zároveň poděkovala lidem, kteří zákaz používání volně prodejné pyrotechniky v historické části města, parcích, na náplavkách, kolem nemocnic, domovů seniorů a zařízení pečujících o zvířata dodržují.

Za porušení zákazu hrozí pokuta až deset tisíc korun nebo ve správním řízení až sto tisíc korun. Při loňských silvestrovských oslavách někteří lidé o pravidlech pro pyrotechniku ještě nevěděli a policie porušení zákazu někdy řešila jen domluvou.

Práce pro hasiče i záchranku

„Volající uvedla, že dva kluci do kontejneru hodili petardu… právě teď v Letňanech hasíme kontejner,“ napsali hasiči na síti X kolem 18.15. Právě požáry kontejnerů, odpadkových košů nebo stromů a keřů jsou obvykle nejčastějšími případy silvestrovských zásahů pražských hasičů.

Pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová odpoledne uvedla, že na bezpečnostních opatřeních ve městě se podílí několik stovek policistů, obdobné množství jako v jiných letech. Letos se v ulicích vzhledem k nedávnému útoku střelce v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy budou pohybovat i policisté s dlouhými zbraněmi.

Pro dopravu se ve večerních hodinách uzavře Václavské náměstí, policie provoz částečně omezí u Staroměstského náměstí a na Smetanově nábřeží, oznámila na síti X.

„Z důvodu dopravních omezení bychom chtěli požádat občany, aby pro přesun do centra města použili výhradně městskou hromadnou dopravu! Provoz metra je v dnešní noc prodloužen až do 02.30,“ dodala.

Zdravotničtí záchranáři umístili na Václavské náměstí záchranářský kamion Golem se zhruba dvaceti zdravotníky a další čtyři vozidla. Dvě sanitky mají na Staroměstském náměstí, napsali na síti X.

„Běžný provoz také posílen o dvě záchranářské posádky. Naše přání? Aby lidé ideálně zcela vynechali používání zábavní pyrotechniky,“ dodali.