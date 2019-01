Utrhané prsty, poničené tkáně. Silvestr 2018 byl podle lékařů jedním z nejhorších za posledních 20 let

I víc než týden od silvestrovské noci zůstávají v nemocnicích desítky pacientů, kteří utrpěli vážná zranění. Například v pražské vinohradské nemocnici urgentně operovali na tamní plastické chirurgii 12 lidí. Někteří přišli o celé ruce, dalším výbuchy z pyrotechniky utrhaly prsty. Polovina pacientů dál musí zůstat na lůžku. Tamní lékaři se shodují na tom, že letos šlo o mimořádně závažné případy. Praha 11:26 10. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku se smí prodávat pouze certifikovaná pyrotechnika. Její možnou závadnost testuje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Na pokoji Kliniky plastické chirurgie nemocnice Královské Vinohrady v Praze sedí 30letý Luboš. Má dlahu a ofačovanou pravou ruku. Luboš říká, že římská svíce měla vystřelit osmkrát, po sedmé ráně ale vybuchla u jeho ruky.

„Před silvestrovskou nocí asi v 18 hodin mi vybuchla římská svíce, poslední rána mi zdemolovala ruku. Přišel jsem o ukazováček a půl palce. Pro mě je největší štěstí, že se nestalo nic synovi, já se s tím srovnám. Život půjde dál,“ konstatuje pro Radiožurnál.

Podle přednosty kliniky Andreje Sukopa šlo co do závažnosti úrazů o jeden z nejhorších Silvestrů za posledních 20 let. U Luboše teď budou lékaři sledovat, jak jsou například nervy v dalších prstech funkční.

„Operačním výkonem se podařilo zachránit třetí prst, ten je prokrvený, ale není vůbec vyhráno – jedná se jak o amputaci, tak o spáleninu i střelné poranění. Čekáme, až se měkké tkáně zahojí, zregenerují,“ přibilžuje Sukop s tím, že to potrvá několik týdnů.

Po hojení pak čeká pacienta rehabilitace. „Návrat do života je dlouhá doba. Myslím, že si to každý pacient zapamatuje a pak už nic nestřílí,“ říká přednosta.

Hra na kytaru v ohrožení

Své o tom ví také 14letý Daniel ze Středočeského kraje. I on zůstává po Silvestru v nemocnici. Sklonil se k petardě, která vybuchla později, než měla, a utrhla mu ukazováček. „Je to šok. Hraju na kytaru, tak se asi budu muset naučit hrát na druhou stranu. Pak ještě hraju volejbal, nevím, jestli to půjde, nebo ne,“ říká.

V šoku je i Danielův otec, který nehodě přihlížel. „Byl jsem u toho, takže i já jsem se z toho poučil. Člověk to nedomyslí. Když to vidím, já bych to zakázal. Ty následky jsou opravdu drastické.“

Daniel strávil podle lékaře Sukopa na sále asi hodinu. Po propuštění z nemocnice bude chodit na pravidelné převazy.

„Poranění bylo hodně závažné, ta ruka byla rozervaná, popálená a hodně poničená. Byl to náš nejmladší pacient. Přišel o ukazováček a část prostředníčku. Palec byl téměř odtržený, chyběly tam nervy a cévy, které jsme přesměrovali z ukazováčku. Kosti tam má sešroubované. Je tam termické poškození, devastace tkání, trvá velmi dlouho, než se to vzpamatuje. Volejbal bude hrát určitě, ale na kytaru, to se ještě uvidí,“ říká lékař.

Nedodržení návodu

V Česku se smí prodávat pouze certifikovaná pyrotechnika. Její možnou závadnost testuje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Letos dostal od policie zatím jeden podnět, komentovat ho při šetření nemůže.

Podle předsedy úřadu Milana Kukly se ale za poslední čtyři roky v rámci jiných vyšetřování pokaždé ukázalo, že poškozený držel pyrotechniku v ruce, což se nesmí. V návodech se píše i o dodržování víc než osmimetrové vzdálenosti.

„Nikdy se nepotvrdilo, že by se jednalo o technickou závadu výrobku. Ve všech případech se jednalo o nedodržení návodu na používání. Například pokud se bavíme o římských svících - neexistuje, aby se střílely z ruky, je to tam v obligatorně v návodu,“ uvádí Kukla.

Jen v Jihočeském kraji letos pyrotechnika zranila osm lidí, v Ústeckém jich bylo 10. V Plzeňském kraji záchranáři ošetřovali dva lidi popálené od petardy, v kraji Karlovarském pak řešili nejméně tři případy.