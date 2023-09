Pavel Simon: Argumenty mě zatím nevedou k závěru, že bych měl na post ústavního soudce rezignovat

Prezidentský kandidát na ústavního soudce Pavel Simon čelí kritice některých senátorů. Vadí jim některá jeho starší soudní rozhodnutí i soukromé aktivity. Má být ústavním soudcem ten, komu v minulosti Ústavní soud několik rozsudků zrušil? A je prověřování profesionální minulosti a osobního života kandidátů do Ústavního soudu přiměřené významu funkce, o niž se ucházejí? Praha 21:44 20. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentský kandidát na ústavního soudce Pavel Simon čelí kritice některých senátorů | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel vás 1. září navrhl do funkce ústavního soudce. Média rozebírají vaše rozsudky i vaše další aktivity. Organizační výbor Senátu včera rozhodl, že horní komora parlamentu bude o vaší nominaci hlasovat 18. října. Vydržíte do té doby, nebo uvažujete, že byste na kandidaturu rezignoval?

Není to teď úplně příjemné období. Na druhé straně argumenty, které jsem zatím slyšel, mě nevedou k závěru, že bych měl rezignovat. Jednak si myslím, že argumenty přednesla jenom jedna strana, a že já bych měl také dostat nějaký prostor, abych se vyjádřil. A druhá věc je, že nejde tak úplně o mě.

Tato debata začala už s kandidaturou Roberta Fremra, kdy veřejnost zjistila, že osoby kandidátů přinášejí zajímavé příběhy. Myslím si, že veřejná debata je moc dobře, protože my chceme o ústavních soudcích vědět co nejvíce, abychom si byli skutečně jisti, že jsou to ti nejlepší z nejlepších a že si zaslouží na Ústavním soudu soudit. Rozhodují o nás o všech a jsou poslední instancí.

Na mém příkladu se ale podle mě ukáže, kde jsou hranice této debaty, jestli opravdu potřebujeme zacházet do nejniternějšího soukromí kandidátů a ptát se na to, jakou mají víru či sexuální orientaci. Podle mě bychom si měli říct, co je pro nás důležité ve vztahu ke kandidatuře na Ústavní soud a co pro nás důležité není, aby další kandidáti už věděli, v jakém rozsahu bude grilování probíhat. Čím drsnější to totiž bude, tím více lidí to odradí. A já bych se nerad dočkal situace, kdy na Ústavní soud půjdou jenom lidé, kteří jsou nezajímaví a nikomu nevadí.

Když senátoři i média rozebírají vaše starší rozhodnutí, hledal jste, co dalšího by na vás mohlo někomu vadit?

Určitě může kdokoli kritizovat jakékoli moje rozhodnutí. Být soudcem je totiž trochu nevděčná role. Když jsem přemýšlel nad vlastnostmi ústavního soudce, na první místo bych dal odvahu, protože ta je předpokladem nezávislosti. A soudce je kritizován ze všech stran. Co se týká mě, tak mě kritizují lidé, kteří se domáhají odškodnění, a jejich advokáti za to, že údajně straním státu a že chci, aby stát nic neodškodňoval. Na druhé straně mě kolegové z Nejvyššího soudu kritizují za to, že jsem příliš lidsko-právní. Kritizují mě také soudci městského soudu, Obvodního soudu pro Prahu 2, kteří se agendou odpovědnosti státu nejvíce zabývají.

Pokud jde ale o má rozhodnutí, která byla zrušena Ústavním soudem, tak podle analýzy, kterou jsme si nechali dělat, jde o 1 % případů, což je v porovnání s ostatními kolegy, kteří se věnují stejné oblasti práva, ten nejlepší výsledek.

Je ale podle vás vhodným kandidátem na Ústavní soud ten, jehož rozhodnutí Ústavní soud v minulosti v 15 případech z necelých 1500 zrušil?

Já si myslím, že to rozhodně není překážka, aby byl kandidátem na funkci ústavního soudce. Je třeba si uvědomit, že soudce Nejvyššího soudu je nejvíce ohrožen tím, že Ústavní soud zruší jeho rozhodnutí nebo rozhodnutí Senátu, ve kterém on rozhodoval. Rozhodujeme o naprosto nejsložitějších otázkách, na které různé soudy mohou mít zcela legitimně různé názory.

To se ostatně ukázalo i v kauze pana Hanzlíka, kdy o otázce, jestli mu dát pardon za to, že přišel pozdě se svým nárokem, rozhodovalo osm soudců – sedm soudců obecné justice plus jeden soudce Ústavního soudu –, že ten pardon dostat nemá. Dva soudci Ústavního soudu rozhodli tak, že pardon dostat má. A to je názor, který se prosadil.

Vždycky ale, když někomu dáte určitou výhodu, znamená to, že je to nespravedlivé vůči těm, kteří výhodu nedostali. Otázky jsou opravdu velmi složité a nemyslím si, že by mě jakkoli diskvalifikovalo to, že v minulosti Ústavní soud nějaké rozhodnutí Senátu, ve kterém jsem byl, zrušil.

Nebyl jste ale v případu pana Hanzlíka přece jenom příliš formalistický? Neměli by právě soudci Ústavního soudu více dbát na spravedlnost než na formalismus?

To má dvě roviny ve všech státech, kde je vedle sebe Nejvyšší soud a Ústavní soud. Je mezi nimi určité napětí. Soudci obecných soudů jsou vázáni zákonem a mají tendenci chránit právní řád a pravidla, před kterými jsme si my všichni rovni. Na druhé straně Ústavní soud zákonem do takové míry vázán není a může se podívat na individuální příběh, má v tom daleko větší volnost. A to bylo příčinou rozdílného rozhodování v této kauze.

„Každý člověk by měl dělat něco, co je užitečné pro jeho komunitu. Já učím čchi-kung“ Pavel Simon

Druhá oblast, kam směřují výtky, je vaše podnikání. Konkrétně také vaše role lektora a popularizátora a donedávna spolumajitele firem nabízejících kurzy čínského cvičení čchi-kung. Jste si jist, že to není v rozporu s požadavky na ústavního soudce?

Já si myslím, že není. Na druhé straně jsem člověk, který je schopen sebereflexe. Jedna otázka je, jestli něco je v souladu se zákonem a s etickými principy, druhá otázka je, jak to vnímá veřejnost. A já jsem si vědom toho, že na stránkách, které se týkají čínského cvičení, mohla moje videa, kde popisuji obsah lekcí, vyvolávat dojem, že jsem to já, kdo lekce nabízí a kdo je prodává. A to bez pochyby dobře není.

Takže jsem požádal svoji paní, aby tato videa stáhla a stránky předělala tak, aby bylo naprosto evidentní to, co říkám celou dobu, že jsem lektorem, že jsem jedním z učitelů a že to není z mojí strany žádné podnikání, že nejsem tím, kdo by to prodával...

