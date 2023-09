Užívání titulu Dr. mi zavádějící nepřijde, řekl kandidát na ústavního soudce. Později ho smazal

Kandidát na ústavního soudce Pavel Simon na stránkách, které ho uvádějí jako lektora čínského cvičení čchi-kung používal titul Dr. Ten může být ale pro některé zavádějící, protože Simon tak může působit jako lékař. Na dotaz Radiožurnálu, jestli není užití titulu nepoctivé, odpověděl, že to tak nevnímá. Později ale titul z webu smazal. Praha 6:00 21. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na ústavního soudce Pavel Simon už od začátku září, kdy ho prezident Petr Pavel navrhl na post ústavního soudce, čelí kritice | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„Titul jsem na stránce používal, protože jsem za celé ty roky vystaven osočování, že jsem ezoterik a pomatenec. Chtěl jsem tedy dát najevo, že jsem racionální člověk,“ vysvětlil proč na webových stránkách, které se dotýkají i tématu zdraví, užíval titul, který může evokovat lékařskou profesi. Simon je při tom doktorem práv, kteří užívají titul JUDr.

Pavlu Simonovi nejdříve na užívání titulu Dr. nic špatného nepřišlo, po rozhovoru pro Český rozhlas ho ale z webu smazal | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Ve vysílání Radiožurnálu řekl, že mu toto neúplné používání titulu JUDr. nepřijde zavádějící a nemyslí si, že by ho kvůli němu mohl kdokoliv zaměnit za lékaře. „Nikdy jsem si neuvědomil, že by to mohlo vést k přesvědčení, že jsem lékař,“ uvedl.

Později titul Dr. ale z webu smazal s tím, že si nakonec uvědomil jeho nejednoznačnost. „Smazal jsem to, protože jsem si až během rozhovoru uvědomil, že by to mohlo být vnímáno špatně a pokusil jsem se to napravit,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz.

Kandidát na ústavního soudce Pavel Simon už od začátku září, kdy ho prezident Petr Pavel navrhl na post ústavního soudce, čelí kritice kvůli několika případům, které rozhodoval jako soudce. Jde například o odškodnění chartisty Petra Hanzlíka nebo kauzu H-Systém, kdy Simon podle kritiků rozhodoval příliš formalisticky a úzce ve věci odškodnění některých poškozených.

Další věc, za kterou Simona někteří kritizují, je právě jeho zájem o čínské cvičení čchi-kung, které také učí. To lidem slibuje zlepšení zdraví, více energie nebo prevenci před nemocemi. Právě proto může být používání titulu Dr. na stránkách, které se této aktivitě věnují, zavádějící.

Předseda senátního ústavně-právního výboru Tomáš Goláň (SEN21) právě špatné užití titulu považuje za velmi závažné „On je JUDr. a zneužívá to tak, že lidem navozuje, že by mohl být MUDr,“ vysvětluje a dodává, že Simon tak vyvolává pocit, který není pravdivý.

Naopak člen poradního týmu prezidenta republiky, ústavní právník Jan Kysela, tvrdí, že o všech aktivitách Pavla Simona na Hradě věděli a na užívání titulu Dr. nevidí nic špatného. „Nemyslím si, že by používáním titulu Dr. mohl svést kohokoliv na scestí," uvedl. Zároveň ale dodal, že ze všech aktivit Pavla Simona tuto považuje za nejméně šťastnou.