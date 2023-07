Simulátory pro bojová vozidla dodá česká firma VR Group. Získala zakázku za půl miliardy korun

Vojáci se budou učit ovládat nová bojová vozidla, jejichž nákup nedávno schválila vláda, na českých simulátorech. Dodávat je bude brněnská firma VR Group. Ta už pro armádu zajišťuje letecké simulátory. Výcviková zařízení spravuje na základnách v Pardubicích a Čáslavi. Teď se chystá i na vývoj simulátoru pro pásová bojová vozidla pěchoty CV90 ve Vyškově. Hodnota kontraktu přesáhne půl miliardy korun. Praha 8:17 7. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bojové vozidlo CV90 švédské firmy BAE Systems na Dnech NATO v Ostravě, 2022 | Foto: Karolio Kavolelio fotografija | Zdroj: Reuters

Než vojákovi armáda svěří stroj za zhruba 250 milionů korun, musí získat zkušenosti na simulátoru. Podobně to chodí u pilotů stíhaček.

I řidiči bojových vozidel pěchoty výcvik začínají u počítače, kde se seznámí s přístrojovou deskou a ovládáním. Teprve poté přicházejí do simulátoru, který vypadá jako reálná kabina vozu.

„Kabina je jedna ku jedné vůči skutečnému vozidlu. Vojáci se seznamují s tím, jak vůz ovládat, s komunikací v posádce, s celým tím prostředím. Následuje taktický výcvik,“ popisuje Vít Ryška, ředitel společnosti VR Group.

Při taktickém výcviku se jako u počítačové hry vojáci naučí vozidlo nejen ovládat a řešit bojové situace, ale i komunikovat mezi sebou navzájem.

„Je důležité učit vojáky komunikaci, velení, řízení. A to se nejlépe naučí právě na simulátoru. Navíc si mohou nacvičit i situace, které s reálným vozidlem nejdou, protože by došlo k jeho poškození a k ohrožení zdraví posádky,“ vyzdvihuje Ryška.

Za dva roky

Obrněné vozidlo není tak snadné ovládat. Je plné počítačů, displejů a tlačítek. Nemá ani průhledy do kabiny, přehled o situaci venku mají vojáci díky kamerám.

„Celé vozidlo je osazeno kamerovým systémem. Vzadu jsou televizní obrazovky, na kterých si posádka může přepínat pohled. Dobře tak vidí, co se děje kolem, ať už vůz stojí, nebo jede,“ přibližuje Zdeněk Soudný z BAE Systems, která vozidla BVP vyrábí.

Právě BAE Systems si českého výrobce vojenských simulátorů společnost VR Group vybral za strategického partnera. Hodnota kontraktu, který firmy podepsaly, přesahuje půl miliardy korun.

To je podle Víta Ryšky největší zakázka, kterou VR Group získala. „V poslední době máme tržby mezi 100 až 200 miliony korun. A když to porovnáte s částkou za tyto simulátory, tak vidíte, že je to významná zakázka. Ale je rozprostřená do šesti let,“ srovnává Ryška s novou půlmiliardovou zakázkou.

Simulátory pro nová bojová vozidla pěchoty by měli programátoři postavit zhruba za dva roky. Mezi lety 2025 a 2026 by pak do Česka měla přijet první vozidla ze šedesátimiliardového kontraktu, který na konci května odsouhlasila česká vláda.

Zájem o letouny F-35

VR Group má také ambici dostat se mezi výhradní dodavatele simulátorů i pro další klienty BAE. Jako se to povedlo firmě Meopta, která vyrábí optická zařízení pro všechna vozidla CV90 nebo společnosti pro výrobu kabeláže Ray Servis.

Česká softwarová firma chce simulátor nabídnout i pro americké letouny F-35. „Jako dceřiná společnosti státního podniku LOM Praha vystupujeme společně a máme ambici hrát v tomto projektu nějakou roli,“ potvrzuje Ryška.

VR Group už s Američany spolupracuje při výstavbě simulátoru pro piloty amerických vrtulníků. Tento projekt v Náměšti nad Oslavou zaštiťuje právě LOM Praha.