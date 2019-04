Ze školních lavic do talárů. Středoškoláci v rámci projektu Street Law simulují soudní jednání

Před soudem stála většina z nich poprvé. Ale to se tak úplně nepočítá. Hlavní líčení s obviněným, který střílel po dvou zlodějích, totiž bylo jen jako. Simulované soudní procesy organizují pro školy studenti právnické fakulty. Středoškoláci si v nich zkouší, jaké to je, sedět na lavici obžalovaných, argumentovat v roli státního zástupce anebo řídit jednání z pozice předsedy soudu. Praha 12:34 14. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čím víc se studenti do rolí vžijí, tím zajímavější pak jednání je. | Foto: Kateřina Součková | Zdroj: Český rozhlas

„Byl to zajímavý zážitek k pochopení, jako to je, stát na druhé straně, řídit takovou hromadu lidí a říkat jim, co mají dělat,“ hodnotí pro Radiožurnál Petr z třetího ročníku Českoslovanské akademie obchodní v Praze při tom, co si sundává vypůjčený talár s fialovým pruhem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž ze simulovaného soudního líčení

Simulovaný soud řídil z pozice předsedy senátu. „Dostali jsme trestní zákoník a je v něm spousta věcí, které jsme museli brát v potaz, nad kterými jsme museli přemýšlet. A pak bylo na nás rozhodnout, to bylo hodně těžké.“

Při přípravě simulovaných soudů se studenti inspirují skutečnými případy z trestního i civilního práva. Středoškolákům pak připravují podklady a jednotlivé role a pak už to nechají na nich.

„Na nich je ta příprava obžaloby v trestním řízení a poté posouzení celého přípravu. Případy jsou udělané tak, že je možné rozhodnout různými způsoby. Vyplývá to i z toho, co se děje během samotného jednání,“ prozrazuje jedna z koordinátorek programu Street Law a studentka právnické fakulty Adéla Marešová.

Rychle se rozmýšlet a reagovat na to, co se právě děje, musel i třeťák Matěj, který v simulované soudní síni na právnické fakultě seděl v taláru soudního zástupce.

Kdo bude hodnotit slohové práce maturantů? Ministerstvo školství chce pravomoc vrátit školám Číst článek

„Šel jsem sem s tím, že jsem si nebyl jistý, jestli jsem připraven, ale nakonec to dopadlo docela dobře. Situace, která se děje v průběhu, vám spíš pomáhá,“ říká.

Čím víc se studenti do rolí vžijí, tím zajímavější pak jednání je. „Role studenta na to dopoledne hodně promění a motivuje. Studenti, kteří mají problémy se studiem, zde předvedou poměrně skvělou právní argumentaci,“ doplňuje Matěj Slavík ze Street Law.

Tento projekt sdružuje pedagogy a studenty z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Simulované soudy pořádá zhruba dvacetkrát do roka.