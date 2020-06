Slovník byl vytržený z kontextu. Postižení chtějí být vnímáni především jako lidé, říká Šimůnková

Média by namísto výrazu vozíčkář mohla používat spíše označení člověk, který je na vozíčku. Taková i jiná doporučení přináší příručka pro novináře, jak by měli označovat lidi s postižením. „Lidé s postižením měli sami tento požadavek. Chtějí být chápání na prvním místě jako lidé, až pak teprve jako postižení,“ vysvětluje zástupkyně veřejného ochránce práv Moniky Šimůnkové v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:56 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Monika Šimůnková | Foto: Alžběta Švarcová

Manuál rovněž doporučuje médiím používat bílá místo slepecká hůl, Braillovo písmo místo slepecké písmo nebo člověk s poruchou autistického spektra místo autista.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor se zástupkyní veřejného ochránce práv Monikou Šimůnkovou

„Slepeckou hůl používají i lidé, kteří nejsou úplně nevidomí, mají ztrátu zraku, ale ne úplnou a nechtějí být na základě této hole nazývání slepci. Tato hůl se nazývá slepecká a každý, kdo ji nosí, se nazývá slepec,“ vysvětluje.

Nejde o jazykový útlocit

Podle Šimůnkové nejde o lpění na jazykovém útlocitu – příručka byla sepsána primárně pro novináře, jakým způsobem přistupovat k člověku s postižením, pokud s ním připravuje rozhovor. „Leckdy určité situace, které se nám zdají být normální, úplně normální nejsou,“ upozorňuje.

Slovník, který příručka obsahuje a který vzbudil rozporuplné reakce, pak byl podle ní vytržený z kontextu. „Nikdy bych nečekala, že z tématu, který se týká lidí s postižením, média udělají něco takového,“ namítá.

Sociální služby se neměly omezovat

A jak lidi s postižením postihla koronavirová krize? „Obraceli se na nás mnozí stěžovatelé, například lidé, kterým vadilo, že děti se zdravotním postižením nemohly chodit do školy, a to v okamžiku, kdy se začalo rozhodovat o tom, že by děti šly znovu do škol,“ poukazuje.

V koronavirové době také vyzdvihuje úlohu sociálních služeb, které pomáhají právě ohroženým rodinám s dětmi. „Nebylo namístě je natolik omezovat, protože rodiny, které je v normálním čase potřebují, tak je o to víc potřebují právě v nouzovém stavu,“ zdůrazňuje.