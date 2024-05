Singles a bezdětní v Brně dosáhnou nově na startovací byty. Ceny nájmů jsou poloviční než na trhu

I bezdětné páry a lidé žijící sami dostanou v Brně šanci získat do nájmu městský byt za výhodnější cenu. Zastupitelé změnili pravidla pro přidělování startovacích bytů. Původně byly určené pro mladé rodiny s dětmi. Počet takzvaných singles, tedy jednočlenných domácností, ale roste a politici na to zareagovali. Brno 11:24 18. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počty singles rostou. Brno zpřístupní startovací byty i pro jednočlenné domácnosti (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Nově mají šanci získat startovací byt lidé, kteří žijí sami, je jim méně než 40 let a nemají takové příjmy, aby si mohli dovolit hypotéku nebo tržní nájemné. Ve startovacích bytech je snížené.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si: Brno zvýhodní mladé lidí, kteří žijí sami, a nabídne jim městské byty za výhodnější cenu

Třeba v březnu město nabízelo byt 1+1 o rozloze skoro 56 metrů čtverečních s měsíčním nájmem zhruba přes 5000 korun.

Nabídky komerčních pronájmů bytů počítají s cenou minimálně dvojnásobnou, a to i u bytů s menší rozlohou, navíc bez započítání poplatků za energie.

Čistý měsíční příjem žadatele o startovní byt nesmí překračovat průměrnou hrubou mzdu a zároveň nesmí být nižší než její polovina. Na jihu Moravy byla loni podle Českého statistického úřadu průměrná hrubá mzda necelých 46 tisíc korun.

Mezi žadateli o startovací byt se pak bude losovat. A ti, kteří uspějí, uzavřou s městem nájemní smlouvu na tři roky, kterou můžou opakovaně prodloužit vždy na dva roky, a to až do chvíle, kdy nájemce či nájemkyně dosáhne věku 40 let.

Kupoval bych byt až od 2+1, menší se nevyplatí. Příští pražskou Letnou budou Michle a Nusle, radí makléř Číst článek

Jednočlenné domácnosti ale dosáhnou jen na byty do 40 metrů čtverečních, v nabídce by jich Brno mělo mít desítky. Startovacích bytů je 171, město slibuje, že jich bude víc.

„Máme projekt na ulici Mánesova. Tam chceme vystavět nový bytový dům, který bude jenom pro single domácnosti. To má teď v gesci investiční odbor. Počítám, že by se příští rok mělo začít stavět,“ plánuje náměstkyně brněnské primátorky Karin Podivinská (ANO).

Další byty podle ní nabídnou i městské části ze svého běžného bytového fondu a vyčlení je jako startovací. Poptávka nejspíš bude velká. Podle Podivinské v Brně žije 30 tisíc takových jednočlenných domácností, tedy single lidí, z toho většina jsou podle ní právě mladí do 40 let.

Ze startovacího bytu obecní

Brněnští zastupitelé zároveň upravili i pravidla pro startovací byty přidělované mladým párům. Pokud se páry s dětmi dobře zabydlí, vše včas platí a jejich situace se stabilizuje, můžou jim městské části změnit využití bytu ze startovacího na běžný obecní. To sice znamená zvýšení nájmu. Lidé se ale nemusí stěhovat jinam. Je to proto, aby lidé nemuseli zpřetrhávat vazby, které už v domech navázali. Pokud město o takový startovací byt „přijde“, může pro tyto účely vyčlenit zase jiný byt ve svém fondu.