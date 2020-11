Žalobkyně zrušila obvinění za šíření zprávy o zákazu pohybu, autorkám hrozilo až osmileté vězení

Jedna z žen umístila na internet audionahrávku, ve které nabádala své známé, aby si rychle nakoupili jídlo a vše potřebné, protože bude vyhlášena celková karanténa.

„Každopádně by to prý mělo probíhat tak, že fakt bude armáda v ulicích, uzavřou se ulice, do obchodů se bude moct buď jenom po deseti, deset lidí max. nebo vůbec, nebo budou úplně zavřený a bude to fakt, prostě lidi budou muset být doma,“ uvedla. Sdělila také, že informaci dostala od své známé z ministerstva. Policie pak v září začala stíhat autorku nahrávky i původkyni informace.

Na základě stížností obou žen přezkoumala usnesení o obvinění státní zástupkyně MSZ. Policie podle ní měla dostatečné důvody k zahájení stíhání a ženy trestný čin skutečně spáchaly. „Zároveň státní zástupkyně zohlednila skutkové okolnosti, na jejichž základě bylo možné dospět k závěru, že dosavadním průběhem trestního řízení bylo dosaženo jeho účelu, a proto usnesení o sdělení obvinění zrušila a věc odložila,“ uvedl Cimbala.

Autorky zprávy podle pražského městského státního zastupitelství vedly doposud řádný život, informaci sdělily původně pouze omezenému okruhu lidí na messengeru a když zjistily, že se šíří dále, snažily se tomu zabránit. Jejich jednání také nemělo žádné výrazné následky - lidé po jejich zprávě nezačali hromadně vykupovat obchody.

Informaci o plošném zákazu pohybu a armádě v ulicích vyvrátil po jejím uveřejnění na facebooku premiér Andrej Babiš (ANO).