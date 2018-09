Nejde o tříleté děti, ale teenagery, brání se Babiš kritice kvůli výrokům o syrských sirotcích

Jsem pravý opak nelidy. Tak reagoval premiér Andrej Babiš (ANO) pro Radiožurnál na dva dny trvající kritiku, kterou si vysloužil za výrok v rozhovoru pro deník Právo. Předseda hnutí ANO řekl, že odmítá, aby Česko přijalo padesát nezletilých sirotků. Právě to už dřív navrhovala europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová. Babiš na svém postoji trvá, nejde podle něj už o malé děti, ale teenagery ve věku od 12 do 17 let. Praha 18:15 16. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš, dny NATO v Ostravě | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ti všichni, kteří tu na mě reagovali hystericky, si asi představovali děti, kterým jsou dva, tři roky, ale ne 17 let,“ řekl v neděli Radiožurnálu premiér Andrej Babiš. Ostré kritice za páteční výroky se hájí tím, že s europoslankyní Šojdrovou debatovali minulý týden o dětech ve věku 12 až 17 let.

„Vzít je k nám a dělat z nich u nás teď Čechy, je problém, oni nemluví, nevím, jak by to probíhalo. Myslím si, že my máme pomáhat tam, kde jsou,“ dodal premiér.

V rozhovoru s Radiožurnálem se Babiš také odkázal na vyjádření Šojdrové z letošního července pro server Hlídací pes.

„V řeckých táborech, které letos v dubnu navštívila, podle jejích slov mezi dětmi bez doprovodu dospělých převládají právě chlapci ve věku 12 – 17 let,“ citoval Babiš pasáž z článku.

„U nás je dítě za sebe zodpovědné od 15 let, ale pořád ještě jsou to zranitelní teenageři, kteří jsou ovlivnitelní, manipulovatelní a kteří potřebují vzdělávání, ochranu a perspektivu.“ Michaela Šojdrová (europoslankyně za KDU-ČSL)

'Jsou to zranitelní teenageři'

Šojdrová ale v textu zároveň říká, že Česko by mohlo přijmout i sirotky z táborů v Libanonu, kde je dětí v nižším dětském věku mnohem více. „Rozumím lidem, co mají obavy, mám je též. Ale skupiny nezaopatřených sirotků se může bát jen hlupák nebo sobec. Vždyť je to naopak prevence jejich budoucí radikalizace. Jediné, co je zapotřebí, je politická odvaha,“ konstatovala v červenci.

Podle europoslankyně by si vláda měla určit případný věkový limit pro přijímání nezletilých uprchlíků. „Obecně je záměr přijetí nedoprovázených dětí limitován věkem 0 až 18 let, tam není omezení. To je věcí vlády. My podle legislativy bereme jako děti od 0 pro 18 let,“ řekla Šojdrová v neděli Radiožurnálu.

„U nás je dítě za sebe zodpovědné od 15 let, ale pořád ještě jsou to zranitelní teenageři, kteří jsou ovlivnitelní, manipulovatelní a kteří potřebují vzdělávání, ochranu a perspektivu,“ dodala.

Kritika od opozice i koaličního partnera

Jiný názor než premiér zastává jeho koaliční partner Jan Hamáček z ČSSD. Ministra vnitra a zahraničních věcí v sobotu na twitteru napsal, že „Česká republika by zvládla přijmout 50 dětí, které v syrské válce přišly o rodiče.“

Hamáček připomněl, že Česko tento týden darovalo více než 200 milionů korun na nákup hlídkových lodí pro libyjskou pobřežní stráž a je proti povinným kvótám na rozdělování migrantů. „Zcela jistě bychom ale jako desetimilionová země zvládli nabídnout nový domov 50 dětem, které ve válce v Sýrii ztratily rodiče...“

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek míní, že padesát syrských sirotků jistě nalezne domov někde jinde.

„My ale říkáme celému světu, že jsme nelidští. Kráčíme dobrovolně do izolace a opovržení. Na tuhle hloupou a buranskou politiku těžce doplatíme. Bohužel zcela zaslouženě,“ napsal na twitteru.

'Sirotek české politiky'

Babiše kritizoval i místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, který původně za ANO kandidoval. Premiéra označil za „sirotka české politické scény“.

Babišův výrok vnímá Telička jako další posun. Nejprve prý Česko z rozumné, promyšlené pozice zahrnující i odmítání kvót přešlo k odmítání nelegální migrace, „aniž by česká vláda řekla, co to vůbec je ta nelegální migrace“. A nyní premiér podle něj říká, že země nebude ani uvažovat o poskytnutí azylu nebo dočasné ochrany lidem z válkou postižené Sýrie.

„To znamená, že on ani žádnou diskusi nepřipustil. To si myslím, že už skutečně je v kategorii extrému, který dostává premiéra tak trošku do pozice sirotka české politické scény,“ uvedl Telička.

Andrej Babiš uprchlíky odmítá dlouhodobě. Na konci srpna při jednání se svým italským protějškem Giuseppem Contem uvedl, že Česká republika nepřijme v rámci přerozdělování uprchlíků ani jednoho. Řešením migrační otázky je podle něj kombinace finanční podpory státům, jako je Itálie, zemím severní Afriky a také těm africkým státům, odkud migranti přicházejí.