Výběr z médií: pole s olovem, konec síťových lůžek a omezení registračních poplatků u specialistů

V českém tisku se v pondělí dočtete, že některá pole u dálnic obsahují nebezpečné množství olova, píše deník E15. V Česku končí dlouhé roky kritizovaná síťová lůžka, upozorňuje týdeník Hrot. A ministerstvo chce podle Hospodářských novin omezit registrační poplatky u lékařských specialistů. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:36 28. března 2022

E15

Pole u dálnic obsahují nebezpečné množství olova, a to ještě 21 let po zákazu olovnatého benzinu v Česku. Ukazuje to nová studie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, o které informuje deník E15. Vědci ke svým poznatkům došli na základě zkoumání půdy u plzeňské dálnice D5. Plodiny pěstované v jejím okolí nejsou vhodné podle odborníků ani jako krmivo pro zvířata.

Deník N

Češi chtějí aktivního prezidenta, který bude zemi reprezentovat i navenek. Vyplývá z průzkumu společnosti Ipsos pro Deník N. Ten zjišťoval, jakým osobnostním charakteristikám by Češi dali u kandidátů přednost. Miloši Zemanovi totiž příští březen skončí druhé volební období, na začátku roku si tak voliči vyberou nového nejvyššího ústavního činitele.

I kvůli válce na Ukrajině kampaň ještě naplno nezačala, oficiálně kandidaturu ohlásilo jenom pár jednotlivců. Výzkumu agentury Ipsos se v březnu zúčastnilo 1013 respondentů.

Hospodářské noviny

Ministerstvo zdravotnictví chce omezit registrační poplatky u lékařských specialistů. Ty sice nejsou žádnou novinkou, třeba gynekologové je po svých pacientech chtějí už roky, jde ale o praktiku na hraně zákona. Všímají si toho Hospodářské noviny. Češi tak zaplatí někdy i víc než tisíc korun, a to aniž by museli. Někteří lékaři poplatek zdůvodňují nadstandardním vybavením nebo třeba vysokými náklady na provoz.

Hrot

V Česku končí dlouhé roky kritizovaná síťová lůžka, která lékaři používali pro pacienty s psychickými problémy. To je téma pro týdeník Hrot. Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo tuto praktiku zakázat na základě mezinárodních doporučení. Některé lékaře ale novela zákona zaskočila. Podle nich resort nedostatečně o svém postupu informoval. Legislativa zároveň neodráží doporučení expertní skupiny.