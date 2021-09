Klíčový svědek z Rittigovy kauzy vysoudil ‚mimořádně vysoké‘ odškodnění za nezákonné trestní stíhání

1,8 milionu korun. Takové odškodnění si podle nepravomocného verdiktu Obvodního soudu pro Prahu zaslouží Vladimír Sitta mladší. Újmu mu mělo způsobit trestní stíhání kvůli údajnému tunelování firmy Neograph. „Náhrady by neměl platit stát, ale bývalý vyšetřovatel Pavel Nevtípil a státní zástupkyně Dagmar Máchová,“ řekl serveru iROZHLAS.cz muž, který společně se svým otcem upozornil na údajné tunelování pražského dopravního podniku. Původní zpráva Praha 5:00 2. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Sitta (vlevo) u soudu | Zdroj: Profimedia

Vladimíru Sittovi mladšímu hrozilo pět až deset let za mřížemi za údajné tunelování papírny Neograph. Loni v únoru ale Nejvyšší soud definitivně rozhodl, že je klíčový svědek v jízdenkové kauze lobbisty Ivo Rittiga nevinný.

Jízdenková kauza: osvobození Rittiga i Dvořáka je pravomocné. Oba budou po státu vymáhat odškodné Číst článek

A Obvodní soud pro Prahu 2 mu na konci června za popotahování po soudech přiklepl odškodnění. „Žalobci (Sittovi - pozn aut.) vznikla nemajetková újma spočívající v zásahu do jeho osobnostní sféry v důsledku zahájení a vedení trestního stíhání,“ vepsala soudkyně Daniela Břízová Ratajová do nepravomocného rozsudku, který má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Čtyřicetiletému Sittovi přiznala soudkyně náhradu ve výši 1,8 milionu korun. Ministerstvo už mu 70 tisíc vyplatilo, zbývá tedy uhradit částku 1,73 milionu.

„S ohledem na zcela specifické okolnosti posuzovaného trestního stíhání má soud za to, že je na místě přiznat mimořádně vysoké odškodnění, které by v případě běžného a standardně vedeného trestního stíhání nebylo opodstatněné,“ odůvodnila Břízová Ratajová své rozhodnutí.

Nevtípil a Máchová

Bývalý obchodní ředitel Neographu Sitta rozhodnutí vítá. Jen by byl rád, kdyby mu škodu proplatil někdo jiný než ministerstvo.

Advokátní komora řeší vyloučení ‚Rittigova právníka‘. ‚Podle soudu k tomu není důvod,‘ říká jeho obhájkyně Číst článek

„Rozsudek považuji za mimořádně pečlivý a korektní. Náhrady za mé nezákonné stíhání by neměl platit stát, ale bývalý vyšetřovatel Pavel Nevtípil a státní zástupkyně Dagmar Máchová, kteří mě ve prospěch lidí z okolí lobbisty Iva Rittiga nezákonně připravili o práci a kus života a jsou ostudou policie a státního zastupitelství,“ okomentoval verdikt pro server iROZHLAS.cz.

Máchová však upozorňuje, že zákon mluví jasně. „Náklady za nesprávný úřední postup nese stát. Sotva někdo může argumentovat tím, že bychom náklady za jeho trestní stíhání měli nést my,“ myslí si státní zástupkyně, která čelí obžalobě v kauze Bereta. „Na zproštění pana Sitty mám svůj názor, ale respektuji rozhodnutí soudu,“ podotkla.

Server iROZHLAS.cz se pokoušel kontaktovat i vyšetřovatele Nevtípila, který v květnu u policie skončil. Na zaslané dotazy však neodpověděl.

Dohoda?

Sitta nicméně čeká ještě na jedno rozhodnutí. Se státem se soudí o ušlý zisk za šestiletý zákaz znalecké činnosti. Požaduje 1,2 milionu korun. S ministerstvem by se chtěl dohodnout mimosoudně a šéfce resortu Marii Benešové (za ANO) kvůli tomu ve středu zaslal dopis.

‚Vraž to dvakrát do tý Certonie.‘ Jak měl ‚Rittigův advokát‘ připravit stát o 38 milionů? Číst článek

„Umím si představit, že v tom uvidí nějaké racio pro obě strany. Od začátku jsem do toho nešel s cílem nějakého obohacení. To není to, co mě žene. Není mým koníčkem, abych s ministerstvem vedl nějaký konflikt. Dohoda je pro mě prioritní, snad to ministerstvo uvidí stejně,“ věří Sitta.

Ministerstvo se podle mluvčího Vladimíra Řepky zatím nemůže k záležitosti vyjádřit. „V současné fázi není možné komentovat náš procesní postoj k návrhům stran v rámci jiného nebo již zahájeného sporu,“ uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz. Není jasné, zda se ministerstvo ve sporu o odškodnění odvolá.

Klíčový svědek

Sitta měl podle obžaloby spáchat trestný čin, když jako obchodní ředitel Neographu jménem své společnosti Avium Partners uzavřel v roce 2010 s Neographem a jeho klienty smlouvu na zprostředkování obchodů. Pak si měl nechával vystavovat faktury za fiktivní plnění, a to v úmyslu opatřit si na úkor Neographu prospěch.

Zatím největší sponzor Šlachtovy Přísahy je ‚jeho‘ hlavní svědek proti Rittigovi, podnikatel Kubiska Číst článek

Viny ho zprostil v říjnu 2018 pražský vrchní soud. Ten zároveň ostře zkritizoval dozorující žalobkyni Máchovou i policistu Nevtípila za jejich pravděpodobnou podjatost.

Sitta a jeho otec, bývalý generální ředitel papírny, upozornili na smlouvu mezi Neographem a dopravním podnikem a především na související poradenskou smlouvu Neographu se společností Cokeville Assets, která sídlí na Panenských ostrovech. Přes ní údajně putovaly provize z výroby jízdenek k Rittigovi. Své vlastní stíhání označil Sitta za mstu lidí kolem lobbisty.

O jízdenkové kauze ve středu pravomocně rozhodl Vrchní soud v Praze. Potvrdil rozhodnutí pražského městského soudu a všech dvanáct obžalovaných osvobodil.