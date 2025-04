Situace je lepší, ale rozhodně nemáme vyhráno, říká o slintavce a kulhavce šéf Státní veterinární správy

Dezinfekce nákladních aut na hranicích nebo zpřísněná pravidla dovozu potravin z okolních zemí. To všechno způsobila slintavka a kulhavka, která se rozšířila v několika chovech v sousedních zemích. V Česku se nemoc neprokázala. „Situace je lepší, ale rozhodně nemáme vyhráno,“ varuje šéf Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Pro Radiožurnál také popisuje, jak chce úřad zajistit, aby hranice nepřekročil žádný rizikový produkt. Rozhovor Praha 10:36 15. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z Maďarska a Slovenska je opět možné dovážet některé výrobky, jejichž import dříve stát zakázal (ilustrační foto) | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

V pondělí odpoledne jste oznámili zmírnění dvou opatření v Česku. Nově už je opět možné dovážet zvířata z Rakouska, skončil také zákaz dovozu některých potravin ze Slovenska a Maďarska. Tohle je tedy reakce na situaci na Slovensku?

Ano, a nejenom na Slovensku, ale ve všech třech jmenovaných zemích. Nová ohniska se tam nevyskytují, je prováděn monitoring a veškeré výsledky jsou negativní.

Kterých konkrétních potravin ze Slovenska a Maďarska se zmírnění zákazu dovozu tedy týká?

Týká se potravin, které byly vyrobeny ještě před podezřením na nákazu slintavky. Z Maďarska musí být potraviny z mléka a masa vybraných zvířat vyrobeny před 3. březnem a na Slovensku před 20. březnem tohoto roku.

Jsou to zrající potraviny, fermentované potraviny, které nejsou tepelně ošetřené, ale proces zrání je mnohem delší. Nehrozí tedy žádné riziko, že by suroviny pocházely ze zvířat, které následně mohly být utráceny z chovů, poráženy a tak dále. Proto jsme se rozhodli pro zmírnění.

Právě na tohle zmírnění reagoval předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. V pondělí Radiožurnálu řekl, že není možné prokázat, že výrobky nepřišly do styku s těmi, které byly vyrobeny po objevení nákazy. Co na to říkáte, jak to budete přesně ověřovat?

Za prvé jsme stanovili dodatečný požadavek, a to, že nám to musí potvrdit veterinární správa buď na Slovensku, nebo v Maďarsku. Jsou to fermentované výrobky, kde výrobní proces není ze dne na den. Musely být někde skladovány, musely zrát, a potom jsou uváděny na trh.

Vedle toho třeba na Slovensku a v Maďarsku byl zákaz porážení zvířat v době, kdy se objevovala jednotlivá ohniska, z té doby tedy žádné maso nepochází. A pokud se obnovilo porážení, tak z toho nelze vyrobit tyto výrobky, které mají delší dobu zrání.

Můžeme to brát tak, že slintavka a kulhavka je na ústupu? Podezření na nová ohniska zatím není.

Tak na ústupu. Rozhodně je situace lepší než před týdnem, i když bylo zmíněno, že na Slovensku v pondělí došlo k utracení posledního chovu. Šlo ale o chov kontaktní, kde nebyla žádná pozitivní zvířata.

Situace je lepší, ale rozhodně vyhráno nemáme, a proto budou veškerá opatření pokračovat. Jestliže budou opatření na Slovensku do 10. května, tak my musíme mít opatření stejně a budeme je mít do 10. května.