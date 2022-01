Omikron nejde zastavit. Skokový nárůst jsme očekávali, říká šéf zdravotnických statistiků Dušek

Epidemie v Česku se dál šíří. Nárůsty počtu nově nakažených za den překonávají čísla ze začátku prosince. Může za to nástup varianty koronaviru omikron v Česku. Od začátku týdne proto platí nová pravidla pro testování ve firmách a ve školách. Zkrátily se i karantény a izolace. Český rozhlas Plus se ptal na vývoj epidemie ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška. Praha 14:14 18. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mé vnitřní přesvědčení je, že omikron nejde v žádném případě zastavit. Najde si neočkované, nechráněné jedince. jeho nakažlivost je velmi vysoká, říká šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pondělí testy odhalily 20 270 nově nakažených koronavirem, v mezitýdenním srovnání je to o 13 tisíc pozitivních případů více. Zároveň je to nejvyšší nárůst od začátku prosince. Očekával jste taková čísla?

Nemá cenu se bavit o naprosto konkrétním počtu nově diagnostikovaných den po dni. Dá se říct, že jsme očekávali ten trend směrem nahoru – a to včetně těch skokových růstů. Každý, kdo se dívá na vývoj v okolních zemích, které dobře reportují data, tak vidí, že nová varianta koronaviru omikron skokové růsty a velké počty nakažených dovede vyrobit.

Navíc je v České republice potvrzeno, což sedí i do prováděných prediktivních modelů, že od poloviny ledna omikron u nás zcela dominuje. Bude tedy představovat naprostou většinu nově diagnostikovaných případů. Podle zpráv Státního zdravotního ústavu je to už teď mezi 80 a 90 procenty. Takže očekávám další růst nově diagnostikovaných případů, minimálně v průběhu celého tohoto týdne.

A na kolik nakažených bychom se měli připravit?

Jsou to určitě desítky tisíc denně – což už v podstatě vidíme i nyní. Nezapomeňte, že jde o nově potvrzené případy. Ten skutečný počet nakažených v populaci může být dvakrát i víckrát vyšší. Takže už nyní jsme v těch predikovaných, vysokých počtech.

Jak se teď omikron podle vašich dat odráží na kapacitě v nemocnicích v Česku?

Zatím je ten vývoj zvládnutelný – to je velmi dobrá zpráva. Počty hospitalizovaných prudce nerostou. Po víkendu vždycky dojde k navýšení počtu nových příjmů, což se stalo i teď. A k (pondělní) půlnoci máme hlášeno nějakých 130 nových příjmů. Většinou to bývá průměrně dohlašováno na úroveň 150 případů denně. To je pořád významně méně než na podzim 2021. Také vidíme, že se nijak nemění pravděpodobnost hospitalizace na jednotkách intenzivní péče.

To všechno jsou ale pouze průběžná data. Omikron se dominantním stává v posledních dnech. A zatím ta vlna nezasáhla potenciálně zranitelnou populaci. A tam máme pořád stovky tisíc lidí, kteří nejsou naočkováni, nejsou nijak chráněni. Takže to, co jsem uvedl – což je relativně pozitivní vývoj v nemocnicích – se může velmi rychle změnit.

Testování ve firmách a školách

Myslíte si, že při tak masivním šíření omikronu pomůže povinné testování zaměstnanců, které začalo v pondělí?

Každý záchyt nakaženého, který povede k efektivní karanténě nebo izolaci, sníží počet dalších nakažených jedinců. Varianta omikron je skutečně velmi nakažlivá, takže zaměstnavatelé testováním prakticky chrání svůj provoz. Samozřejmě to závisí také na kázni a způsobu provedení. Každé opatření, které je obcházeno, nemá šanci s epidemií cokoliv udělat.

Mé vnitřní přesvědčení je, že omikron nejde v žádném případě zastavit. On tou populací prostě projde. Najde si neočkované, nechráněné jedince. jeho nakažlivost je velmi vysoká. Ale efektivními opatřeními můžeme tu vlnu zbrzdit, zploštit, aby nárůst nakažených nebyl tak strmý. A tak šetřit kapacity nemocnic. Ke včerejšímu večeru bylo nahlášeno z firemních testů více než 4500 pozitivních záchytů – to jsou samotesty bez konfirmace. Uvidíme, jak se to bude dohlašovat dál. Zatím mám pocit, že je to vykonáváno velmi zodpovědně.

Pojďme ještě k testování ve školách. Tam ministerstvo zdravotnictví ustoupilo od testování žáků dvakrát týdně, nově se teď bude na školách testovat jenom v pondělí. Bude to stačit, protože ten interval se zdá být v případě omikronu příliš dlouhý?

Máte pravdu. Na druhou stranu on tou populací mladých lidí už poměrně významně prošel. Takže opravdu teď v tuto chvíli nechci říkat žádná silná hodnocení, obecně platí, že preventivní testování – zejména antigenními testy – by mělo být prováděno častěji. Čím častěji, tím efektivnější je.

Na druhou stranu v záchytech z pondělí a čtvrtka, což jsme zažili dva týdny po sobě, jsme neviděli zase tak významný rozdíl. Rozdíl byl patrný až mezi jednotlivými týdny, tam jsou vidět ty skokové nárůsty. Chápu ale, že za tím rozhodnutím je nějaká snaha školám ulevit. Vždycky to je nějaký kompromis, mezi tou zátěží a mezi efektem opatření. Uvidíme, jak se ta čísla budou vyvíjet. Mladá populace ale už začíná být omikronem velmi významně promořená.