Situace v českém vězeňství je podle Pavla vážná. Odmítl, že by řešením byla amnestie

Situace v českém vězeňství je podle prezidenta Petra Pavla velmi vážná. Přednostně je podle něj potřeba řešit personální stabilizaci Vězeňské služby a poté přijetí novely trestního zákoníku a vytvoření strategických dokumentů k trestní politice státu. Na problému musí spolupracovat několik ministerstev i privátní sektor s neziskovými organizacemi, řekl po úterním setkání s experty na otázky vězeňství. Odmítl, že by řešením mohla být amnestie. Praha 19:11 20. srpna 2024 Problém vězeňství je podle Pavla zapotřebí řešit komplexně | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Náš trestní systém do značné míry supluje deficity sociálního systému, což je špatně. Věznice jsou přeplněné a stát to stojí obrovské prostředky,“ shrnul prezident. Zmínil také, že stát trestá vězením i trestné činy, které jiné státy považují za přestupky. Amnestie, byť i částečná, by ale podle něj před změnou trestní politiky přinesla více škody než užitku.

Problém vězeňství je podle Pavla zapotřebí řešit komplexně. Míní, že do meziresortní spolupráce by se měla zapojit ministerstva spravedlnosti, práce a sociálních věcí, zdravotnictví či školství.

Vězeňskou službu, která má na starosti střežení vězňů, označil prezident za poddimenzovanou a podfinancovanou. Zmínil také, že Česko má výrazně vyšší recidivu než jiné evropské země.

Účastníci úterního kulatého stolu označili za jeden z klíčových kroků co nejrychlejší přijetí příslušné novely trestního zákoníku. U návrhu, který mimo jiné obsahuje snížení některých trestních sazeb, dekriminalizaci určitých jednání a důraz na ukládání peněžitých trestů, nyní ministerstvo spravedlnosti vypořádá připomínky.

Podle náměstka ministra Karla Dvořáka chce úřad do konce září novelu předložit vládě tak, aby ji zákonodárci stihli schválit ještě v tomto volebním období. Prezident poznamenal, že novela je jen malým krůčkem na dlouhé cestě, který jistě trochu pomůže, ale nebude řešit celý problém.

Ředitelka odboru trestní politiky ministerstva spravedlnosti Gabriela Slováková v úterý na Pražském hradě připomněla, že Česká republika se setrvale nachází ve skupině evropských států s nejvyšším indexem uvěznění.

Na 100 000 obyvatel připadá téměř 180 vězňů, přičemž medián zemí Rady Evropy je zhruba 106 vězňů. Důvodem tohoto stavu přitom není vysoká míra kriminality v Česku, ale právě nadužívání trestní represe a ukládání trestů vězení i pachatelům činů s malou společenskou nebezpečností.

Podle aktuálních statistik Vězeňských služeb je v českých věznicích 19 729 lidí, z toho 1605 ve vazbě.

Ministerstvo spravedlnosti na jaře požádalo vládu zhruba o 1,2 miliardy korun navíc pro vězeňství. Uvedlo, že chybí peníze nejen na platy a přesčasy dozorců, ale také na potraviny pro vězně. Generální ředitel Vězeňských služeb Simon Michailidis v úterý řekl, že sboru celkově chybí zhruba 1000 lidí. Do konce roku ale zvládne své úkoly zajistit.