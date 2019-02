ČSSD si zvolí nové vedení. Hamáček kandiduje sám, do čela strany chtějí Petříček i Maláčová

Předseda sociální demokracie a vicepremiér v menšinové vládě ANO a ČSSD Jan Hamáček bude v pátek na sjezdu v Hradci Králové obhajovat stranickou funkci. Zatím nemá protikandidáta. Vzhledem k podpoře krajů tak pravděpodobně získá dvouletý mandát k dalšímu vedení strany. Do vedení strany pak chtějí ministři Tomáš Petříček a Jana Maláčová. A na dvoudenním sjezdu vystoupí i prezident Miloš Zeman. Praha 14:53 27. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček (vlevo) spolu s ministrem zahraničí a stranickým kolegou Tomášem Petříčkem | Zdroj: Úřad vlády ČR

Diskuze o působení ČSSD v menšinové vládě a výběr nového vedení napoví, zda se sociální demokracie po propadu preferencí vydá cestou nových tváří liberálnějšího střihu, nebo se bude orientovat na voliče spojované s prezidentem Milošem Zemanem.

Do funkce prvního místopředsedy ČSSD by po nadcházejícím sjezdu mohl zamířit dosavadní řadový místopředseda Roman Onderka. Má podporu deseti krajů a ani on zatím nemá žádného protikandidáta.

Souboj o posty místopředsedů

Očekávání pak vzbuzuje hlavně volba místopředsedů. Posty nebudou obhajovat hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a radní kraje Vysočina Jana Fialová.

Roman Onderka z ČSSD | Foto: Jan Handrejch/Právo | Zdroj: Profimedia

Kandidovat znovu neplánují ani Jaroslav Foldyna a Jiří Zimola, oba sympatizanti politiky prezidenta Miloše Zemana. O žádnou funkci se nebude ucházet ani dřívější výrazná postava ČSSD Milan Chovanec.

Do vedení strany chce naopak ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která jde do boje s osmi nominacemi.

Situaci jí pak ulehčuje, že podle dosud platných stanov musí v nejužším vedení ČSSD stát alespoň jedna žena.

O místopředsednický post se bude ucházet i ministr zahraničí Tomáš Petříček, který získal pět krajských nominací. Ten nedávno prohlásil, že pokud na sjezdu neuspěje, zváží odchod z postu šéfa diplomacie. Později ale svá slova mírnil.

Petříčkovu politiku kritizuje prezident Zeman a komunisté, kteří menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD ve Sněmovně tolerují. Hamáček za svým ministrem stojí a rád by ho viděl i ve vedení ČSSD.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po jedné nominaci na posty místopředsedů pak mají ministr kultury Antonín Staněk, místopředseda sněmovny Hanzel, jihočeský poslanec Ondřej Veselý, Jan Mečl z Libereckého kraje a někdejší zpravodajec Miroslav Krejčík.

„Výběr je relativně široký a delegáti rozhodnou,“ zhodnotil před časem kandidáty na místopředsednické posty Hamáček.

A dodal, že kromě Onderky, Petříčka a Maláčové by ve veden strany rád viděl i Hanzela a starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu.

Prezidentův proslov

Stejně jako loni osloví delegáty sjezdu v Kulturním domě Střelnice prezidenti Miloš Zeman. Na sjezd v roce 2017, kde byl do čela strany zvolen Bohuslav Sobotka, nedostal pozvánku. S Hamáčkem má někdejší předseda sociálních demokratů Zeman lepší vztahy. A před sjezdem Hamáčka nepřímo podpořil.

Vedle volby nového předsednictva, která se protáhne do soboty, se budou delegáti sjezdu zabývat změnami stanov.

Mezi návrhy je zrušení ústředního výkonného výboru, který má nahradit šíře koncipované předsednictvo. Znovu chtějí sociální demokraté diskutovat o zrušení kvót.

Sociální demokraté zhodnotí na sjezdu vládní spolupráci s ANO a budou se věnovat také volbám do Evropského parlamentu. Měli by rovněž zahájit debatu o nových programových cílech.

Své dlouhodobé vize chce strana přizpůsobit nastupující robotizaci a digitalizaci, ve hře je mimo jiné zkracování pracovní doby zaměstnanců.

Prezident Miloš Zeman. Velitelské shromáždění náčelníka generálního štábu Aleše Opaty k objasnění úkolů české armády v roce 2019. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz