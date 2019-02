Exhejtman Michal Hašek: Nečekám, že by prezident Zeman na sjezdu ČSSD mával holí

Je to už deset let, co byli sociální demokraté na vrcholu své popularity, od té doby jenom ztrácí. Svoji vinu na tom nesou nekonečné vnitřní spory mezi různými tábory. Proč sociální demokracie schopná se sjednotit? A nepomohlo by jí, kdyby se rozdělila na dvě strany? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl bývalý první místopředseda ČSSD, exhejtman Jihomoravského kraje, zastupitel v tomtéž kraji a také právník, advokátní koncipient Michal Hašek. dvacet minut radiožurnálu Praha 21:10 27. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek z ČSSD | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Pane Hašku, vy jste se včera (v úterý – pozn. red.) sešel s prezidentem Milošem Zemanem, čtyři dny před začátkem vašeho stranického sjezdu, předpokládám, že jste o sjezdu mluvili.

S panem prezidentem jsem se sešel v roli jeho poradce, nebyl jsem tam jako zástupce sociální demokracie ani jako delegát sjezdu, jeden z 600 řadových delegátů sjezdu. O termín jsem požádal zhruba měsíc dopředu, a když mi pan kancléř (Vratislav) Mynář volal a říkal, že termín je v úterý, tak jsem si říkal, že to je výborné… tři dny před sjezdem, to zas bude spekulací.

Takže to byla škodolibost Pražského hradu.

To si nemyslím, ale jenom říkám, že termín jsem neovlivňoval ani neurčoval já. Navíc preventivně a z historických důvodů jsem samozřejmě o tom, že jdu za panem prezidentem, informoval pana předsedu Hamáčka.

Takže o sjezdu sociální demokracie, kde mimochodem vystoupí i prezident Miloš Zeman, jak již avizoval, jste nehovořili?

Já se omlouvám, ale jako poradce prezidenta – pokud s hlavou státu hovořím – tak zásadně takové rozhovory nekomentuji. A neudělám tu výjimku ani u vás.

Překvapivá kandidatura?

Dobrá, řekl byste mi třeba alespoň obecně, co máme od vystoupení prezidenta Miloše Zemana na sociálnědemokratickém sjezdu očekávat? Protože já si třeba pamatuji vůči sociální demokracii velmi populární scénku, v níž figuroval tehdejší předseda sociální demokracie, tehdy také premiér Bohuslav Sobotka. Na Pražském hradě na něj tehdy řekněme poměrně ostře politicky zaútočil prezident Miloš Zeman, když během jejich společné tiskové konference odešel, zatímco Bohuslav Sobotka hovořil. Tak, co máme čekat, budou nějaké útoky prezidenta Miloše Zemana na sociální demokracii?

Já je nečekám. Chápu, že jsem dlouhodobě vnímán a označován jako člověk Miloše Zemana v sociální demokracii, také jsem se nikdy netajil tím, že jsem k Milošovi Zemanovi měl blízko, dávno předtím, než se stal prezidentem České republiky.

Dokonce myslím, že právě určitá konzervativní levicovost a akcent na priority, které Zeman prosazoval jako premiér a sociální demokracie tehdy byla úspěšná, je něco, co by i teď sociální demokracii pomohlo v rámci širšího názorového spektra. Ale tak se vrátíme k vaší otázce – nebyl jsem na Hradě radit ani redigovat prezidentský projev, žádný překvapivý moment v projevu pana prezidenta nečekám a nečekám ani to, že by na Jana Hamáčka nebo kohokoliv jiného Miloš Zeman pomyslně či jinak, například zamával holí.

Prezident Miloš Zeman a premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD v květnu 2017 na Pražském hradě | Foto: Michal Růžička / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Budete na sjezdu sociální demokracie kandidovat na post místopředsedy? Ptám se proto, že to je otázka, která je v posledních týdnech předmětem spekulací.

Ano, vím o tom, že je to předmětem spekulací a dovolím si ty spekulace ještě o dva dny prodloužit. Moje rozhodnutí o tom, zda budu nebo nebudu kandidovat do vedení sociální demokracie, oznámím v pátek delegátům hradeckého sjezdu a oznámím také předsedovi sociální demokracie Janu Hamáčkovi, protože on je ten, kdo bude stavět tým, který by měl příští dva roky stranu řídit a Honza by to určitě měl vědět jako první.

Vysvětlete mi, proč to tak protahujete. Ptám se proto – jak jsem i říkala v úvodu –, že sociální demokracii v minulých letech dlouhodobě oslabují vnitřní spory, hádky, debaty mezi jednotlivými křídly sociální demokracie… Jestli to třeba i vy tímto oddalováním svého rozhodnutí neposilujete.

Určitě neposiluji. Sám za sebe řeknu, že jsem teď v posledních letech dlouhodobě o žádné funkce v sociální demokracii neusiloval a de facto o ně neusiluji ani teď. Nabízím sociální demokracii svoje zkušenosti, především proto, že nás čekají za rok a půl krajské volby a já jsem byl osm let předsedou Asociace krajů a hejtmanem jednoho z krajů.

Vedl jsem z té pozice jednání se dvěma prezidenty, s pěti premiéry, deseti ministry dopravy a myslím si, že nejenom já, ale i další kolegové, ať už ti aktuální hejtmani nebo ti bývalí, mají stále svoje zkušenosti a můžu dát vedení určité tipy. To je primárně věc, kde nabízím pomoc sociální demokracii, a věřte, že tu pomoc klidně zvládnu i bez nějaké vysoké stranické funkce. A ještě má polemika s jedním vaším tvrzením, a to je otázka toho, že když bylo více názorových křídel, že to stranu oslabovalo.

Já si myslím pravý opak, jsem přesvědčený o tom, že právě vnitřní pluralita ČSSD přinášela v letech, která jsou bohužel za námi, výsledky mezi 20 a 30 možná i přes 30 %. Nebyl problém v tom, že vedle sebe seděli ve vedení lidé zastupující různé názorové proudy. Připomenu, že například na jedné kandidátce do Poslanecké sněmovny, konkrétně v Jihomoravském kraji, byli Bohuslav Sobotka, Jeroným Tejc, Michal Hašek nebo Zdeněk Škromach. Pak to znamenalo, že různí lidé si volili své osobnosti a volební zisk potom přinášel oněch 20 až 30 %.

Pane Hašku, já jsem i přes vaši dlouhou odpověď nezapomněla na svůj otázku a také na to, že jste mi na ni neodpověděl, a tak se zeptám ještě jednou: Čím prospíváte sociální demokracii, když své rozhodnutí o kandidatuře do vedení strany na post místopředsedy necháváte až na poslední moment? Napínáte až do poslední chvíle stranického předsedu Jana Hamáčka i všechny ve svém okolí.

Nemyslím si, že by se strana hroutila z toho, že Michal Hašek řekl nebo neřekl, jestli bude nebo nebude kandidovat na nějakou funkci na sjezdu – to za prvé. Za druhé Michal Hašek zcela konzistentně a nejenom já, ale i další kolegové ze sociální demokracie, od loňska projevujeme svoje názory díky diskuzní názorové platformě Zachraňme sociální demokracii. Jde o platformu diskuzní, názorovou, programovou a nikoliv mocenskou.

Pamatuji si, že loni po komunálních volbách, protože to je taková obvyklá hra najdeme obětního berana v sociální demokracii a pak ho zařízneme, se přijalo nějaké usnesení nebo se diskutovalo o tom, že zase za všechno může ta platforma a největší belzebub Hašek. Tehdy hovořil Jan Hamáček o tom, že platforma by se měla rozpustit. Já jsem Jana Hamáčka pozval na setkání, které proběhlo v Praze tuším před 14 dny. Bylo to setkání, kam přijeli lidé z celé republiky na diskuzi s předsedou strany, byl tam přítomen také ministr Toman, takže se hovořilo o zemědělství.

Na konci tohohle dvouhodinového, velmi živého diskuzního fóra Jan Hamáček odcházel se slovy, že děkuje za živou diskuzi a těší se na setkání příště. Takže si myslím, že i předseda strany už pozměnil pohled na platformu a ona by do budoucna měla být spíš takovým místem, odkud interně uvnitř sociální demokracie budou přicházet především programové impulsy.

Není to tak, že na místopředsedu kandidovat nebudete, ale pouze do poslední chvíle chcete strhávat mediální pozornost?

Já nepotřebuji strhávat mediální pozornost, když to vezmu na našem příkladu, tak s žádosti o rozhovor jste oslovila vy mě, nikoli abych se já cpal do Českého rozhlasu.

No, ale asi před třemi měsíci…

Do Českého rozhlasu to za prvé…

… a vyšlo to shodou okolností v době tři dny před sjezdem.

A vyšlo to shodou okolností, vidíte, tři dny před sjezdem, a to vás nepodezírám, že jste domluvena s Vratislavem Mynářem, který mě včera pozval na Hrad a vy dneska do Českém rozhlasu.

Podívejte, já jsem před sjezdem – a využíval jsem přitom právě oné programové platformy – navrhoval především programové věci a navrhoval jsem moje vidění, v čem by sociální demokracie měla posilovat svoji roli. Když se řekne ta platforma, která vznikla před rokem, když jsme v té době byli na kolenou, úřadujícím předsedou byl Milan Chovanec a my jsme říkali, ať je sjezd a je nové vedení.

Byl sjezd, zvolili jsme nové vedení, v tom vedení spolupracovali Jan Hamáček a Jiří Zimola. Říkali jsme, že máme dvě špatné varianty – jít do vlády s Babišem, se všemi problémy a zátěžemi, které to může sociální demokracii přinést, anebo být v opozici, jako šestý nejmenší klub s 15 lidmi ve sněmovně. Dívám se tady kolem tohoto stolu a počítám židle. Jsou tady pro čtyři respondenty, tak i kdybyste zvali postupně zástupce sněmovních frakcí, tak by se vám sem asi šestá sociální demokracie do studia nevešla. Podporovali jsme to méně špatné řešení, tedy účast ČSSD ve vládě.

V tom jsme se shodovali s Janem Hamáčkem, s Jiřím Zimolou, chtěli jsme, aby to rozhodla členská základna, i to se stalo. Bylo referendum a v tom referendu svobodně členská základna rozhodla, že jsme šli do vládní odpovědnosti jako součást vládní koalice. Teď je samozřejmě otázkou, a na to se můžou lišit pohledy, jestli vládní účast ČSSD prospívá nebo ne. Jsme teprve v jedné třetině, kdybych to měl pomyslně k něčemu přirovnat, a i já si umím představit, že Jan Hamáček bude přísnějším šéfem dovnitř sociální demokracie a že bude chtít větší výkony po všech ministrech za ČSSD.

Platforma Zachraňte ČSSD

Čím podle vás během toho roku, kdy vznikla platforma, o které jste několikrát hovořil, prospěla sociální demokracii? A tu otázku bych s dovolením ještě konkretizovala, protože za platformu byli ve vedení sociální demokracie hned dva místopředsedové. Prvním byl Jiří Zimola, který ovšem v listopadu funkci prvního místopředsedy opustil, druhým je Jaroslav Foldyna, který už ani nebude znovu kandidovat na svoji funkci, což nezní úplně úspěšně.

Ještě jednou připomenu, že platforma na začátku loňského roku vznikla proto, že volala po změnách a po diskuzi v ČSSD, do té doby bylo mrtvolné ticho. Proběhl sjezd a zvolilo se nové vedení. Vznikl tandem Hamáček-Zimola ten vedl jednání o vládě, i tam jsme byli zapojeni, třeba v expertních rolích, já jsem měl třeba na starosti expertní vyjednávání za oblast zemědělství venkova, anžto jsem byl kdysi dávno před lety poslední stínový ministr ČSSD pro zemědělství a venkov.

Takže zase si myslím, že to byla role pozitivní. Přispěli jsme k tomu, že bylo referendum a v tom referendu se členská základna nějak rozhodla. Pak už přišla taková ta pro někoho šedivá část, kdy sociální demokracie šla do vládní odpovědnosti a naši ministři byli vlastně od července loňského roku ve vládě, hlasovalo se o důvěře vládě a pak už to byla taková ta rutina. Denní agenda. Před komunálními volbami jsme vydali manifest, kde jsme vyzvali voliče, aby volili úspěšné sociální demokraty na jednotlivých radnicích, a to vlastně bylo všechno, co ta platforma udělala. Proti ničemu se neprovinila.

Ale čím ta platforma dokázala prospět v samotném vedení sociální demokracie? Vaši dva zástupci ve vedení neuspěli.

No tak když jste u jmen, tak jsme třeba podpořili také Janu Fialovou nebo Martina Netolického.

Jana Fialová také nekandiduje.

Ale to nevadí, to je rozhodnutí těch lidí.

A byla úplně neviditelnou místopředsedkyní strany.

To je rozhodnutí těch lidí. Čím jsme uškodili sociální demokracii, když jsme dali Janu Fialovou jako kandidátku nebo ji podpořili do vedení?

Tak snad jste nechtěli škodit pane Hašku?

No určitě nechtěli, to tak možná vyznělo z toho vašeho původního dotazu. Když říkáte, čím jsme přispěli, tak my nejsme mocenská platforma, nebudu kádrovák, abych říkal, kdo více, anebo méně pracoval ve vedení sociální demokracie. My jsme přispěli k tomu, že se sociální demokracie stala součástí koaliční vlády a snažili jsme se pojmenovávat témata a dávat programové návrhy, čemu by se ve vládě měla věnovat. Koneckonců.

Teď skok mezi podzimem, kdy odešel Jiří Zimola zpátky do jižních Čech z pozice prvního místopředsedy. I teď jsme uspořádali internetové diskuzní fórum, kde je několik programových stolů, je tam stůl ke stanovám, tyhle průběžné výsledky jsme dávali k dispozici Janu Hamáčkovi a budeme s nimi pracovat i v pátek a v sobotu na sjezdu sociální demokracie.

Když se zeptám opačně, považujete zástupce platformy v současném končícím vedení sociální demokracie Jiřího Zimolu, který tedy skončil dříve, Jaroslava Foldynu a paní Fialovou, za úspěšné?

Co je teď jednotkou úspěchu? Jaroslav Foldyna má názory, které jsou dneska primárně názory Jaroslava Foldyny a se všemi se neztotožňuje ani platforma Zachraňme sociální demokracii. Jana Fialová je úspěšná regionální politička na Vysočině, předpokládám, že bude mít ambice kandidovat také příští rok v krajských volbách, ostatně tak jako bude mít ambice v různých krajích sociální demokracie a svoji práci tam odvádí určitě velmi dobře.

Co se týká Jiřího Zimoly, on si vybral, že po komunálních volbách, kdy usedl zpátky do vedení Nové Bystřice, se bude více zaměřovat na komunální a regionální politiku v jižních Čechách. Asi mu to více sedne než ta centrální politika. A já, a asi nejenom já, mu držím palce, aby mu příští rok vyšly krajské volby.

Neničí tenhle dlouhodobý názorový rozpor uvnitř sociální demokracie, kdy dvě křídla tzv. Haškovců a Sobotkovců, byť ten název už dnes neplatí, skutečně trvale jdou názorově jinými cestami, není to něco, co ničí sociální demokracii?

Tak za A: Haškovci je historický pojem, a i tehdy vznikl jako určitá mediální nálepka. Kdybych tady dnes vyjmenoval, kdo všechno byl Haškovec týden před volbami v roce 2013, tak si myslím, že by se někteří hodně divili. Za B: V čem máme jiné názory? My říkáme, pojďme prosazovat sektorovou daň, progresivní zdanění, tradiční hodnotu, kterou je solidarita. Solidarita bohatých s chudými, tohle dnes říká Jan Hamáček i Jana Maláčová, v čem se lišíme?

Říkáme, pojďme jako prioritu sociální demokracie číslo jedna prosazovat kvalitu potravin. Zákaz dvojí kvality směrem k Evropě, pojďme prosazovat otázku ústavní ochrany vody a vůbec otázku cenové regulace vody, to jsou věci, které reálně na ministerstvu zemědělství prosazuje novopečený sociální demokrat Miroslav Toman. V čem se lišíme od toho, co prosazuje sociální demokracie? Takhle bych teď mohl jít resort od resortu, a pak najednou zjistíte, že je to trochu mediální chiméra, že platforma říká něco jiného, než co chce sociální demokracie či než co prosazují její ministři ve vládě.

Pochybná rigorózní práce

Vy jste teď kromě politiky především advokátním koncipientem v kanceláři Jansta-Kostka, což je advokátní kancelář spojená s vaším stranickým kolegou Miroslavem Janstou, toho času předsedou České unie sportu. V minulých týdnech se objevila informace o tom, že byste se mohl stát členem legislativní rady vlády, řekněte mi, proč jste jím chtěl být?

Když jsem víc než před dvěma lety opouštěl tu pozici jihomoravského hejtmana, tak jsem tehdy avizoval, že chci odejít z vrcholové aktivní politiky, odpočinout si a věnovat se více profesní dráze. Proto jsem se vrátil do advokátní kanceláře Jansta-Kostka, do pozice advokátního koncipienta. Teď musím, lidově řečeno, odkroutit tři roky ze zákona povinné lhůty, účastnit se různých seminářů a naplnit všechny profesní předpoklady a někdy zjara příštího roku mě bude čekat advokátní zkouška.

Co se týká legislativní rady, je to věc, kde když jsme diskutovali s Janem Hamáčkem na téma různé legislativy, tak legislativní rada je dnes složená především z lidí z akademické sféry a já jsem člověk, který má za sebou 11 let v zákonodárném procesu, osm let v čele Asociace krajů, kde jsme připomínkovali tisíce nejrůznějších právních předpisů z hlediska regionální samosprávy. Znám i komunální politiku, kde jsem začínal úplně od píky, takže šlo o to zkusit třeba nabídnout do legislativní rady pohled praktika a přitom člověka, který zná dobře legislativní proces, zná všechny patra české veřejné správy. Teď je to u ledu. Pan ministr spravedlnosti ten návrh vzal zpět, takže já se tím teď nějak aktivně nezabývám.

Mimochodem považoval jste svoji právní kvalifikaci pro tuto práci dostatečnou? Ptám se s odkazem na to, že v polovině února přišla Mf Dnes s informacemi, kterými zpochybnila vaši rigorózní práci. V roce 2010 jste získal titul JUDr. na Slovensku na soukromé vysoké škole ve Sládkovičově. Mladá fronta DNES zpochybnila vaši rigorózní práci s tím, že není dostatečně kvalitní.

Za tuhle otázku moc děkuji, protože využívám příležitosti, že mi veřejnoprávní médium dává prostor se k tomu krátce vyjádřit. Tak za prvé, Lukáš Valášek, autor článku v Mladé frontě, je opravdu velký oblíbenec, který o mně píše asi osm let. Dokonce mám pocit, že získal nějakou cenu za Michala Haška s odůvodněním za trvalé atakování politika – pro posluchače Českého rozhlasu od Sorosovy nadace.

Podstata je ale jiná. Někteří lidé si myslí, že jsem vlastně vystudoval práva jako nějací fofr právníci v Plzni v mých minulých letech. Kdo nezná ten rozdíl, promiňte, musím to vysvětlit, vystudoval jsem řádně práva v Brně na Masarykově univerzitě na prestižní fakultě v řádném pětileté denním studiu.

Ano a pak jste si vybral pochybnou soukromou školu pro dostudování rigorózního titulu.

Nechte mě to vysvětlit, prosím. Jsem magistrem práva a řada členů legislativní rady vlády jsou magistři, to není problém, takže vzdělání je OK, tam není problém. Pak střih, za deset let nebo jedenáct let po tom, co jsem absolvoval Masarykovu univerzitu, a už jsem byl v aktivní politice, tak jsem se rozhodl pro rigorózní řízení a získání titulu. V Brně jsem byl ve správní radě Masarykovy univerzity, co by asi psal Lukáš Valášek o titulu z Brna, když jsem členem správní rady Masarykovy univerzity. V Olomouci tehdy rigo nešlo dělat, do Plzně jsem nechtěl. Všichni si pamatujeme, co tehdy, ať jasně oddělím současnou plzeňskou fakultu od tehdejší, a tady v Praze jsem byl špičkový vrcholový politik.

Vybral jsem si Sládkovičovo, protože vzdělání je soukromá věc každého. Ano, po 10 letech se bavme, jestli ta volba byla nejlepší, ale trvám si na tom, že jsem řádně absolvoval rigorózní řízení, sepsal jsem rigorózní práci, kterou jsem obhájil, vykonal jsem rigorózní zkoušku a splnil jsem požadavky zákona vysoké školy. Že si o tom myslí něco jiného Lukáš Valášek, je mi srdečně jedno.

Pane Hašku, vy mi to tady tu volbu zdůvodňujete tím, že jste měl vazbu na Masarykovu univerzitu, že v Praze jste byl známým politikem, a tak jste vybral…

Do Plzně jste nechtěl a v Olomouci to nešlo, a to je v České republice všechno, jiná právnická fakulta v Česku není.

A tak jste si vybral soukromou vysokou školu na Slovensku s nevalnou pověstí, jejímž děkanem v té době byl Mojmír Mamojka, což byl poslanec sociálních demokratů na Slovensku.

No a? Co to má společného s mojí rigorózní prací, s její kvalitou?

Vy mi říkáte, že jste nechtěl tu práci dělat v Poraze, protože tam jste byl známý jako poslanec.

Na Slovensku jsem byl no name. A pan Mamojka je mimochodem dneska soudcem slovenského Ústavního soudu. Máte pocit, že právní kvalita tohoto člověka je nízká? Já si naopak myslím, že rozumí právu asi tisíckrát líp než Lukáš Valášek a celá redakce Mladé fronty dohromady.

Já jenom zpochybňuji váš argument, že jste nechtěl rigorózní práci psát v Praze na Univerzitě Karlově, protože jste tu byl známý, a místo toho jste si vybral soukromou školu na Slovensku, v jejímž čele stál poslanec Smeru a vedl vaší práci.

Já jsem ho tam nejmenoval. Shodneme se na tom, paní redaktorko, že vzdělání je soukromá věc každého. Je svobodná volba každého, kde chce vystudovat vysokou školu nebo složit nějaké řízení. Otázkou přece má být, jestli v tom řízení ten člověk splnil podmínky zákona a té školy a já říkám, že jsem je splnil. Notabene, že se takováto věc objeví v Mladé frontě náhodou 14 dní před sjezdem sociální demokracie, že se zkoumá rigorózní práce. Nic proti tomu, já jsem Mladé frontě nabízel, že jí sám ukážu…

Pane Hašku, vy jste…

…řadového člena, nikoliv ministra, a nikoliv nějakého vysokého ústavního činitele. Jestli tady chceme hrát hru, dobrý den, diplomky ven, tak jasně a pojďme na to.

V době, kdy jste tu rigorózní práci psal, jste byl vrcholným politikem a i dnes jste mužem, který se pohybuje poměrně vysokých patrech politiky, protože vedete legislativní radu na Ministerstvu zemědělství, pokud se nepletu.

Je to tak, jako externista.

Jste poradcem prezidenta Miloše Zemana, nyní tady do poslední chvíle spekulujeme o tom, jestli budete kandidovat na post místopředsedy sociální demokracie nebo ne, mně přijde otázka na váš rigorózní titul naprosto na místě.

Ale to je naprosto v pořádku, já nezpochybňuji, že se někdo ptá. Nechte mi, prosím, svobodu volby, jaké argumenty přitom používám, řekl jsem vše relevantní. Nejsem žádný fofr právník ze Slovenska, mám řádně vystudovaná práva v Brně a magisterský titul, a ten má řada členů legislativní rady vlády. Na to jste se ptala, jestli se cítím kvalifikován. Moje volba byla slovenský doktorát, trvám si na tom, že to bylo v pořádku a komu se to nelíbí, tak samozřejmě ať má jiný názor.