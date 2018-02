Sjezd ČSSD obrazem: oranžovou na chvíli upozadila růžová, před budovou se protestovalo

Přes 500 delegátů mimořádného volebního sjezdu ČSSD v Hradci Králové volilo nové vedení strany.

Sociální demokraty povede Hamáček. Sjezd nového předsedu pověřil jednáním o vládě s ANO

Do Hradce Králové za nimi přijel i prezident a bývalý předseda sociálních demokratů Miloš Zeman. Ten delegátům například sdělil svůj názor na působení strany ve vládě. „Necpěte se do vlády, nechtějte ministerská křesla, s 15 poslanci by to bylo komické. Chtějte náměstky ministrů, chtějte odborníky, chtějte někoho, kdo chce pro sociální demokracii něco udělat,“ radil prezident.

Před kulturním domem Střelnice se hned ráno shromáždilo několik demonstrantů. Se zalepenými ústy a několika transparenty protestovali proti spolupráci s Andrejem Babišem z hnutí ANO, Miloši Zemanovi nebo ‚putinizaci‘ strany.

Sociální demokraté zahájili sjezd už v 10.00 ráno. To, že byl sjezd naplánován pouze na jeden den, několik straníků kritizovalo. „Když se podíváme na to časové rozmezí, které je určené a na ten obsah toho, co chceme, tak se obávám toho horšího, že v zásadě neprojednáme téměř nic,“ podotkl hned ráno třeba poslanec Jaroslav Foldyna.