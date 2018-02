ONLINE: Zimola rozdal na sjezdu ČSSD růžové brýle. Pak straně vyčetl, že zapomněla poslouchat voliče

„Moje doporučení zní, nechcete-li upadnout do zapomenutí, pracujte," řekl delegátům sjezdu Zeman. Pokud by se ČSSD rozhodla pro opoziční roli, mohly by její preference podle prezidenta klesnout pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní komory.

Důvodem poklesu preferencí ČSSD je pak podle Zemana to, že strana neměla v čele osobnost. Nepřímo zmínil expremiéra a bývalého předsedu sociálních demokratů Bohuslava Sobotku.

„Chci vám popřát, abyste si na sjezdu dokázali zvolit osobnost. Pokud to bude šedivá, nudná, úřednická bytost, pak opět nezískáte žádné voliče,“ dodal prezident.

O funkci šéfa ČSSD se na sjezdu bude ucházet sedm kandidátů. Vedle dosavadních lídrů Milana Chovance a Jana Hamáčka dostali od delegátů podporu také ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl, bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, olomoucký primátor Antonín Staněk, bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola a starostka České Lípy Romana Žatecká.

Kdo bude předsedou ČSSD?

Delegáti budou na sjezdu vybírat vedení strany a rozhodnout mají také o tom, zda se chtějí účastnit jednání o budoucí vládě. O post předsedy se utká 7 kandidátů, statutárním místopředsedou se chtějí stát tři kandidáti a o místopředsednické křeslo má zájem třicítka lidí. Sjezdu se podle odhadů zúčastní přes 550 delegátů.

Při volbě předsedy budou mít delegáti na výběr z dosavadních členů nejužšího vedení Milana Chovance a Jana Hamáčka, dlouhodobého kritika aktuálního vedení Jiřího Zimoly a dalších pěti kandidátů.

Vyzvou je bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk a starostka České Lípy Romana Žatecká. Bez nominace z regionů chce jít do volby předsedy také Jan Jukl.

Sjezd, který v úvodu navštíví i bývalý předseda strany a současný prezident Miloš Zeman, by se měl vyslovit také k tomu, zda by měla ČSSD vyjednávat s hnutím ANO o vládní spolupráci.

„Sociální demokracie potřebuje v současné době krizového manažera, který bude řídit stranu z Lidového domu, nebude pošilhávat po nějakém vládním angažmá,“ uvedl Chovanec.

Hamáček je k možné účasti ve vládě vstřícnější. Debatu o možné koalici s hnutím ANO podle něj ale ovlivní i rozhodnutí bratislavského soudu z tohoto týdne. Slovenská justice zamítla žalobu premiéra v demisi a šéfa ANO Andreje Babiše proti tomu, že je vedený ve svazcích StB.

„Nemohu vyloučit, že to může ovlivnit rozhodování delegátů sjezdu ve směru, zda vůbec s hnutím ANO za současné konstelace vyjednávat, či ne,“ připomněl Hamáček podmínku sociální demokracie, že nepůjde do vlády s trestně stíhaným premiérem.

Zimola by pak upřednostnil, kdyby ČSSD vyjednávala o své účasti ve vládě, protože v takovém případě by podle něj měla větší možnost prosazovat svůj program. „Můj osobní názor je ten, že smyslem každé politické strany by mělo být prosazování programových cílů," řekl.

Ohledně Babiše, který čelí trestnímu stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda, trvá Zimola na presumpci neviny.

Koho prosazuje Zeman?

Prezident Miloš Zeman nechtěl veřejně podpořit žádného z kandidátů na předsedu strany. V úvodu ale poděkoval Janu Hamáčkovi, Milanu Chovancovi a Jiřímu Zimolovi za to, že ho v nedávných prezidentských volbách podpořili.

„Omlouvám se těm zbývajícím, jejichž stanoviska neznám, a proto jim nemohu poděkovat, ani vynadat," uvedl Zeman.

Později pak ještě jednou zmínil jméno Jiřího Zimoly v souvislosti s jeho nedávným prověřováním kvůli pořízení domu na Lipně.

„Budete-li si vrážet kudlu do zad, budete-li, jako se to v poslední době stalo například Jirkovi Zimolovi, kterému mimochodem blahopřeji, že policie stáhla obvinění, budete-li se snažit zbavovat se svých názorových odpůrců, pak tím oslabujete svoji vlastní stranu a oslabujete i sami sebe,“ řekl Zeman. „Chcete-li být skutečnými přáteli, nebuďte stranou podrazáků," dodal.

Otevřený sjezd jeden den

Sjezd sociální demokracie je do Hradce Králové naplánován pouze na neděli. A části straníků se to nelíbí.

„Očekávání jsou velká, ale skutečnost může být jiná. Když se podíváme na to časové rozmezí, které je určené a na ten obsah toho, co chceme, tak se obávám toho horšího, že v zásadě neprojednáme téměř nic,“ podotkl poslanec Jaroslav Foldyna.

Ve hře je tak možnost, že delegáti sjezd zhruba ve 22 hodin přeruší a jednání bude pokračovat až za několik týdnů nebo měsíců.

Jednat se nakonec bude pod dohledem kamer. Delegáti v neděli dopoledne rozhodli, že sjezd bude pro novináře otevřený. Podle dřívějšího doporučení širšího vedení ČSSD se měla část sjezdu odehrát za zavřenými dveřmi.

Sobotka na sjezd nejede

Vedení si sociální demokraté volili naposledy loni v březnu. Někdejší premiér Bohuslav Sobotka tehdy získal 67 procent hlasů a obhájil post předsedy strany. O tři měsíce později ale rezignoval. Od té doby je vedením strany pověřen Milan Chovanec.

Sobotka letos na sjezd ani nepojede. „Na sjezd nepojedu, nepokládám to za nutné. Je čas na střídání stráží, teď už musí mít odpovědnost jiná politická generace, než byla ta moje,“ řekl expremiér a bývalý předseda strany v rozhovoru pro Právo.

PROGRAM 40. SJEZDU ČSSD 10.00 - Zahájení sjezdu Schválení jednacího řádu sjezdu Schválení programu sjezdu Schválení volebního řádu sjezdu Volba pracovních orgánů sjezdu Zhruba 10.30 - Vystoupení prezidenta Miloše Zemana Zpráva statutárního místopředsedy ČSSD Zpráva o hospodaření ČSSD Diskuse Volby orgánů ČSSD Návrh změn stanov ČSSD