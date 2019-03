Bělobrádkova éra končí. Lidovci po osmi letech volí nového předsedu, vybírají ze čtyř jmen

Lidovci si v pátek zvolí v Brně nového předsedu. Vybírat budou z trojice kandidátů. Do čela KDU-ČSL chtějí exministr zemědělství Marian Jurečka, předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek a poslanec Marek Výborný. Na poslední chvíli se přihlásil také další člen lidovců Jaroslav Vlach. Vítěz nahradí stávajícího předsedu Pavla Bělobrádka, který se už rozhodl nekandidovat. Video Brno 13:12 29. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Současný předseda lidovců Pavel Bělobrádek stojí v čele strany od listopadu 2010. Je tak nejdéle sloužícím polistopadovým předsedou KDU-ČSL. Loni na podzim se rozhodl, že nebude znovu kandidovat, protože strana potřebuje novou dynamiku a on se cítí unavený a chce se věnovat rodině.

„Mám tři malé děti a chtěl bych být zase normální táta. A myslím, že strana potřebuje novou dynamiku, novou energii a možná i novou tvář, tak aby tady byl někdo, kdo dokáže stranu posunout dál. Jako to bývá někdy ve fotbale, že nový trenér udělá se stejným týmem lepší výsledky,“ řekl Bělobrádek v pátek ráno ještě před začátkem sjezdu v rozhovoru pro Radiožurnál.

Ve svém projevu na sjezdu pak končící předseda řekl, že lituje nevydařeného projektu koalice s hnutím STAN před volbami v roce 2017 i spolupráce s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).

KDU-ČSL se podle něj ale poučila a chyby neopakovala při složitých jednáních po volbách, z nichž vzešla současná menšinová vláda ANO a sociálních demokratů. „Potvrdili jsme, že jsme se poučili a že nechceme opakovat stejnou chybu,“ prohlásil Bělobrádek v projevu k delegátům brněnského sjezdu. Lidovci podle něj neustoupili od podmínek, které před volbami přijali.

Jurečka, Bartošek, Výborný, Vlach

Bezmála 400 delegátů na sjezdu v Brně chtějí odpoledne vybrat nové předsednictvo a zástupce do nejvyššího stranického orgánu mezi sjezdy - celostátní konference.

KDU-ČSL chtějí vést exministr zemědělství Marian Jurečka, předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek, nebo poslanec Marek Výborný.

Lidovci by podle Bartoška měli vyvažovat politický systém. „Měla by aktivně vystupovat proti extremismu, lidskému sobectví, měla by podporovat rodiny a samozřejmě také vědu a výzkum, protože vzdělanost je naše budoucnost,“ popsal svou představu.

Křesťansko-demokratická politika musí podle Výborného zůstat součástí politického spektra v Česku. A dodal, že strana musí být silná personálně a v tématech. „Nemohou to být obecná klišé o podpoře rodiny, my to musíme přetavit v konkrétní návrhy a program, kde se volič bude vidět,“ doplnil.

Jurečka by pak chtěl získat větší důvěru lidí a ukázat, že strana může nabídnout řešení konkrétních problémů, nikoli populistické a marketingové triky. Řešit je podle něj důležité také například klimatickou změnu.

Na poslední chvíli se pak v průběhu brněnského sjezdu přihlásil také Jaroslav Vlach z části Praha-východ.

Koho by Bělobrádek nejraději viděl v čele strany, neřekl. „Myslím, že by nebylo dobré ani pro toho daného člověka, aby to tak bylo, protože pak by mohl být vnímán jako můj člověk nebo bych mu mohl dát polibek smrti. Mají si to rozhodovat mezi sebou a delegáti mají určitě schopnost posoudit, kdo bude pro stranu největším přínosem,“ uvedl. Volba ale podle jeho odhadů nebude jednokolová.

Čunek nepřijede

V sobotu bude sjezd na brněnském výstavišti pokračovat diskusí o změně stanov a směřování politiky KDU-ČSL. Představí se také lidovečtí kandidáti pro květnové volby do Evropského parlamentu.

Zlínský hejtman Jiří Čunek se brněnského sjezdu neúčastní. Je po úrazu, zlomil si nohu v kotníku. „Zahajuji týdenní rekonvalescenci, beru si týden dovolené,“ řekl Čunek.

Na sjezdu jsou naopak zástupci jiných stran, v pátek přijeli předseda ODS Petr Fiala, šéf TOP 09 Jiří Pospíšil nebo první místopředseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

V neděli si KDU-ČSL v Brně připomene 100. výročí založení strany. Ustavující zemský sjezd Československé strany lidové v Čechách se konal 5. a 6. ledna 1919 v Praze. Na Moravě se zemský sjezd poprvé sešel v Brně o tři týdny později.

Nyní je KDU-ČSL s více než 22 tisíci členy druhou nejpočetnější stranou české politické scény.

Každý rok nicméně přichází kvůli úmrtím lidovci o zhruba tisíc členů. Nových členů se od roku 2010 přihlásilo 3300, byli to hlavně mladí lidé. Věkový průměr členské základny KDU-ČSL se nyní pohybuje kolem 65 let.