Kdo nahradí Výborného? Volba nového předsedy KDU-ČSL je důležitá i kvůli spojování opozičních stran

Nenápadný předseda poslaneckého klubu, bývalý ministr zemědělství „kontaminovaný“ vládnutím s hnutím ANO či mediálně zdatný europoslanec, který čas od času zaujme kontroverzním výrokem či návrhem. KDU-ČSL po sobotním pražském sjezdu povede nástupce Marka Výborného, který funkci po necelém roce uvolnil. Delegáti budou vybírat z trojice Jan Bartošek, Marian Jurečka a Tomáš Zdechovský. Praha 7:01 25. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O post předsedy KDU-ČSL se na pražském sjezdu budou ucházet předseda lidoveckého sněmovního klubu Jan Bartošek (vlevo nahoře), europoslanec Tomáš Zdechovský (vpravo nahoře) a exministr zemědělství Marian Jurečka (vlevo dole) | Foto: Michaela Danelová, Filip Jandourek | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Česká politika prožívá měsíc sjezdů. Před dvěma týdny proběhl v Ostravě poklidný sjezd Pirátů, před týdnem se na předem zdánlivě nalajnovaném pražském kongresu ODS podařilo delegátům nezvolit 1. místopředsedkyní Alexandru Udženiju, i když neměla protikandidáta, a v dodatečné volbě ji vystřídali Zbyňkem Stanjurou.

Na sjezdu KDU-ČSL v Praze ale zdánlivě dopředu nic domluveno není. O post předsedy se po předčasném odstoupení Marka Výborného utkají tři soupeři. Jasným favoritem dopředu není nikdo a o volbě mohou rozhodnout různé dílčí aspekty. Kdo se o post předsedy KDU-ČSL uchází?

Jan Bartošek

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, dlouholetý místopředseda strany a v minulém funkčním období i místopředseda sněmovny Jan Bartošek reprezentuje lidovecky poměrně silný Jihočeský kraj. Podle politologa Petra Justa ale v jeho neprospěch může hrát to, že je relativně málo viditelný.

„Když si srovnám jeho mediální vystupování s jinými politiky v podobných pozicích, tak se mi zdá, že dostatečně nevyužívá potenciál, který mu tato pozice dává. Je otázka, jak moc by lidovce mohl někam posunout. Nijak tím nepopírám, že má velmi silnou pozici v jižních Čechách, z pohledu celostátní politiky se mi ale zdá málo viditelný,“ říká Just pro iROZHLAS.cz.

Bartošek zkoušel štěstí už na minulém lidoveckém sjezdu. V konkurenci Marka Výborného a Mariana Jurečky však skončil na třetím místě. Na letošním sjezdu by ale měl mít větší šance na úspěch. I vzhledem k jeho vstřícným názorům na případnou spolupráci s dalšími opozičními stranami.

Podle Justa ze své pozice předsedy poslaneckého klubu s představiteli ostatních opozičních stran nejvíce komunikuje a je spoluzodpovědný za vytváření společných postupů ve sněmovně. Pro navazování předvolebních partnerství by tak měl být teoreticky nejvhodnější, což na twitteru zmínil i bývalý předseda strany Pavel Bělobrádek.

Pavel Bělobrádek

@PavelBelobradek Spekulace: Pokud vznikne předvolební koalice PS/STAN, což dává smysl kvůli 10% kvóru+potenciální premiér, další byť hypotetickou možností je obdobná spolupráce ODS/KDU-ČSL. Dnes k němu ODS udělala krok. Hodně napoví náš sjezd v sobotu. M. Jurečka do ODS najíždí, J. Bartošek ne. 8 108

Marian Jurečka

Poslanec, bývalý ministr zemědělství a mezi lety 2011–2019 i druhý muž KDU-ČSL Marian Jurečka byl v poslední době trochu v ústraní, neměl žádnou funkci ve vedení strany a o kandidatuře se dlouho rozhodoval.

Rodák z Přerova je jediným moravským kandidátem na předsedu, což může být pro mnoho delegátů klíčové. Morava jako lidovecká bašta totiž od dob Jiřího Čunka svého předsedu neměla.

„Střední Morava je v dosahu jižní Moravy, kde jsou lidovci nejsilnější. Může být bráno jako pozitivum, že pochází z regionu, kde má lidovecká strana tradičně silné ukotvení,“ myslí si Just.

Podle politologa je Jurečka ze všech kandidátů veřejně nejznámější. To však paradoxně může být částí straníků bráno jako nevýhoda. „Kvůli jeho působení ve vládě po boku ANO by mohl být v nevýhodě. Současná opozice směřuje ke spojování sil proti Andreji Babišovi, v čemž ho může jeho vládní angažmá oslabovat,“ domnívá se.

Jako ministr zemědělství obhajoval vládní podporu biopaliv první generace, což mnozí dodnes berou jako úlitbu byznysu tehdejšího ministra financí Babiše. Jurečka se navíc staví rezervovaně k možnému spojování středopravicových opozičních sil.

„Mám zkušenost s koalicí se STAN. Měli jsme ušlechtilý cíl, ale narazili jsme na technické a legislativní limity volebního zákona a zákona o financování stran. (..) Už nejsem naivní a nechci dávat lidem plané naděje,“ řekl Novinkám.cz. Odmítavě se staví také k možné koalici s ODS.

Marian Jurečka

@MJureka Těžko být s někým na palubě či v kajutě, když se ODS podílela v minulosti na pokřivení volebního systému, díky kterému je mimo jiné i současná situace a stále odmítá tento omyl opoziční smlouvy pomoci napravit a podpořit novelu volebního zákona z dílny @KDU-ČSL

Příčina/důsledek! 3 38

Co se týče případné opětovné vládní spolupráce s hnutím ANO, proti které se Bartošek i Zdechovský negativně vymezují, exministr ji a priori nevylučuje. Být ve vládě s trestně stíhaným premiérem, který má problémy se střetem zájmů, však odmítá.

Marian Jurečka

@MJureka Jasně jsem opakovaně řekl, že s osobou trestně stíhanou, která má navíc problémy v oblasti střetu zájmu a pod. není možné býti společně ve vládě.

Spolupráci s jinými stranami sám i ve svém kraji realizuji a podporuji, celostátní koalice však mají legislativní úskalí a nemalá. 1 23

Tomáš Zdechovský

Europoslanec Tomáš Zdechovský před svou politickou dráhou dlouhá léta pracoval pro KDU-ČSL jako manažer a mediální analytik. Je reprezentantem východočeského křídla lidovců, což mu ve volbě předsedy může uškodit.

Poslední dva předsedové Pavel Bělobrádek a Marek Výborný pocházejí z Královéhradeckého, respektive Pardubického kraje. O své pozice se tak hlásí další lidovecké bašty. Ve volbě předsedy by ale měl mít podle informací Lidovky.cz podporu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, jenž sám zřejmě kandidovat nebude.

Zdechovský v poslední době upoutal některými kontroverzními výroky a návrhy. V rozhovoru pro Aktuálně.cz například zaujal tím, že má v KDU-ČSL spočítané homosexuály, přičemž by k nim strana podle jeho názoru měla přistupovat vstřícněji.

V minulých dnech zase přišel s návrhem na prosazení práva na placení v hotovosti do Ústavy. Tím se zřejmě inspiroval u rakouského lidoveckého kancléře Sebastiana Kurze, který z toho udělal jedno z témat loňské předvolební kampaně. Na rozdíl od Rakušanů jsou ale Češi na špici v používání platebních karet, zvláště těch bezkontaktních.

Tomáš Zdechovský

@TomasZdechovsky Ochrana privátní sféry všech bezúhonných občanů by měla být zvláště v dnešní době jednou z absolutních priorit. Myslím, že právě nyní nastal čas bojovat za to, aby bylo právo na platbu v hotovosti zakotveno i v Ústavě. 6 56

„Přestože na první pohled působí jako europoslanec někde vzdáleně a svou současnou politickou aktivitu zaměřuje mimo republiku, tak je poměrně viditelný. Ví, jaké prostředky používat pro zviditelňování, takže jeho názory v českém mediálním prostoru rezonují,“ zmiňuje Just Zdechovského silnou stránku, která se však může stát i slabinou...

„Na druhou stranu jde často i o to, jaké jeho názory rezonují. Občas je spojován se sdílením dezinformačních, falešných nebo přibarvených zpráv. V rozhovoru pro Aktuálně.cz například zlehčoval otázky Ruska a jeho hybridních a dezinformačních kampaní,“ dodává Just.

Nutno podotknout, že trojice kandidátů nemusí být konečná. Do boje o předsednický post se může uchazeč teoreticky přihlásit až na sjezdu samotném. Podobně, jako to před třemi lety udělal Jiří Čunek, jenž se sám nominoval, postavil se Pavlu Bělobrádkovi, ale neuspěl.

„Na mnoha sjezdech mnoha stran v minulosti, ačkoliv to předem vypadalo, že je pole kandidátů dané už před sjezdem, docházelo k dodatečným nominacím. Někdy naopak ti, kteří byli nominováni a bylo o nich dopředu známo, že budou kandidovat, tak své kandidatury stahovali. Někteří třeba ještě můžou změnit názor, a to i podle toho, jak se bude na sjezdu vyvíjet nálada mezi delegáty,“ nevylučuje možné změny Just.

Co čeká nového lídra? Nového lídra čeká první zatěžkávací zkouška v podzimních krajských a senátních volbách, během kterých si lidovci také vyzkouší různé formy spolupráce s ostatními opozičními stranami. Vyjednávání o koalicích, sestavování kandidátek i vysněných cílů. V některých krajích by měli kandidovat sami, v Ústeckém a Karlovarském kraji se rýsuje koalice s ODS, ve Středočeském kraji zase s hnutím STAN. V Královéhradeckém kraji bude usilovat o post hejtmana v čele koalice KDU-ČSL a místních sdružení Pavel Bělobrádek. „Krajské volby budou vizitkou toho, v jaké kondici je daná strana před sněmovními volbami. V senátních volbách bude cílem opozice udržet si většinu a někde se dohodnout na společných kandidátech," předvídá politolog. Dosavadní předseda Marek Výborný byl v čele strany necelý rok. Do vedení přišel jako poměrně málo známý politik, řada jeho straníků měla spíše stále v paměti jeho otce Miloslava, který byl za KDU-ČSL ministrem obrany v druhé vládě Václava Klause.

„Dával o sobě vědět, stal se mediálně velmi aktivním, jasně formuloval své názory. Tím, že pochází z Pardubického kraje jako Josef Lux, tak mohl také být brán jako návrat k 90. letům, kdy byla KDU-ČSL vlivnou politickou stranou, i když stále patřila spíše mezi ty menší,“ uzavírá Just.