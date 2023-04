Práci nebo další pozitivní věci, daňme spíše méně, říká šéf Pirátů. Straně začal nevolební sjezd

V Liberci v sobotu začal nevolební sjezd vládní pirátské strany. Její členové na něm budou hodnotit své dosavadní působení ve vládní koalici. Dále budou diskutovat o volebním programu pro evropské volby v příštím roce. A tématem by měla být taky změna stranických stanov. Podle předsedy Pirátů a ministra pro místní rozvoj a digitalizaci Ivana Bartoše je totiž nutné je zjednodušit. V rozhovoru pro Český rozhlas popisuje, co Piráti aktuálně řeší. Liberec 11:51 29. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V jaké kondici je podle vás aktuálně pirátská strana?

I přesto, že problémy, se kterými se potýká aktuálně celý svět, Evropa i Česko, jsou náročné - tak jak mohu sledovat vývoj politik, ať v krajích nebo i ve městech nebo i v těch vládních - tak si myslím, že plníme náš program.

Odpovídají tomu, byť je neberu zas až tak v úvahu, neboť ukazují aktuální náladu, i průzkumy veřejného mínění. Piráti jsou, co do preferencí, druhou nejsilnější vládní stranou.

Je obtížné uhájit před členy některé koaliční kompromisy, které musíte dělat?

Naši politici, ať už je to úroveň krajská, kdy jsme v devíti krajích, nebo třeba politici z velkých měst, tuto zkušenost mají. Máte nějakou vizi, nějaký cíl, ale nemůžete to řešit přesně tak, jak byste chtěli, neboť formování koalic na libovolné úrovni politiky vyžaduje i schopnost domluvit se.

Proto je důležité mluvit s členskou základnou, přenášet zkušenosti. Ostatně i dnes v průběhu odpoledního bloku budou vystupovat politici a političky z jednotlivých týmů Pirátské strany, ať je to evropská úroveň, ať jsou to členové vlády, ale i třeba významní komunální a krajští politici.

Do debat se určitě promítnou i aktuální koaliční vyjednávání například o úsporách a konsolidačním balíčku. Podle vašeho plánu, který jste zveřejnili před měsícem, by stát mohl ušetřit 140 miliard. Jak se daří hledat koaliční shodu?

Jednání jsou složitá, poslední dobou i intenzivní a dlouhá. Myslím si, že v tom balíčku, který jsme představili, nejsou, třeba z pohledu členské základny nebo i lidí, žádné novinky.

Je tam řada reformních opatření, měli jsme je v programu společné koalice se Starosty. Směřujeme tak, aby to nebyly pouze parametrické úpravy, ale aby balíček jako takový dával smysl.

Dokud není dojednán celek - tak byť je to zcela legitimní dotazovat se, jaký je váš názor na nějakou formu daně - myslím, že dokud není rozhodnuto o celém balíčku, je předčasné to komentovat ve smyslu jednotlivců.

Zvyšování daní

Pojďme se podívat trošku konkrétněji na otázky, na které možná budete odpovídat i vy sám členům Pirátů. Dnes Národní ekonomická rada vlády například doporučuje víc zdanit alkohol, to by Piráti podpořili?

Obecný princip, který vnášíme do politiky a tvrdíme to dlouho, věci dobré, které jsou pro společnost přínosné a podporují růst, což je třeba práce nebo další pozitivní věci, daňme spíše méně.

A pomocí daní, které nejsou určeny jenom k výběru, ale také k regulaci nějakého efektu, který má dopady, což konzumace tabáku a alkoholu rozhodně je, což těžba nerostných surovin, která je v Česku velmi nízce zdaněna, je.

Díváme se na to skutečně optikou „to dobré podpořme“, a když něco má negativní dopady na společnost jako celek, přináší to další náklady, tak tam uvažujeme o zvýšení daní, jako i regulačnímu nástroji fenoménu.

Co třeba opětovné zvýšení daní z příjmu? Je pro vás přijatelné najít shodu na koaliční úrovni?

Musíme se vždy bavit o úrovni fyzických osob a právnických osob. Jak už jsem řekl, Česko má dlouhodobě vysoké zdanění práce, ať už samotné zdanění nebo v kombinaci sociálního a zdravotního pojištění.

Touto cestou bych rozhodně nešel, myslím si, že oblasti řešení transfer pricingu, divoké optimalizace firemních příjmů, ale i další úniky, to je to, kam se zaměřit.

Bavíme se o tom, že Český stát nevybere i desítky miliard, právě proto, že nedokáže konkurovat právnickým oddělením největších firem, které tyto metody používají.

V úvodu jsme zmínili úpravu stanov, vy jste v předchozích rozhovorech říkal, že je chcete po třinácti letech zrevidovat a odbyrokratizovat. Jak konkrétně?

Jsou věci, které se osvědčily, ty si ve stanovách necháváme. Ale jsou tam i momenty - například která úroveň strany rozhoduje o programových dokumentech, které třeba v danou chvíli zdržují nějaký proces přijímání programových dokumentů programu nebo politiky.

Toto bychom chtěli výrazně zjednodušit. Potom se to propisuje do dalších kroků strany, to asi pro posluchače není dvakrát zajímavé.

Co si myslím, že je důležité a dlouho jsme to debatovali, jsou vedoucí jednotlivých odborů, třeba technického nebo mediálního, který dbá na mediální výstupy celé strany, volila členská základna. My bychom to ale chtěli posunout více k profesionalizaci těchto pozic.

Podobně jako to děláme na všechny posty, které třeba obsazujeme i z výkonu politické funkce, aby skutečně měli výběrová řízení a hodnotící zástupce z Pirátské strany.

Protože některé věci jsou nikoliv politické z pohledu výkonu, ale z pohledu zabezpečení systému skutečně profesionálně velmi náročné, a chce to mít na tyto věci profíky.