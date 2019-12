Silnice jsou po nočním sněžení sjízdné, může se ale tvořit náledí. Provoz komplikuje mlha

Silnice a dálnice v Jihomoravském a Zlínském kraji, na Třebíčsku a Žďársku jsou po nočním sněžení většinou mokré po chemickém ošetření a sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Vsetínsku, kde k posypu využívají silničáři v zimním období kamennou drť, pokrývá v pátek ráno nový sníh a může se na nich tvořit náledí. Jihlava/Brno/Zlín 7:59 13. 12. 2019 (Aktualizováno: 8:19 13. 12. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Většina silnic je již chemicky ošetřena proti tvorbě náledí. Ilustrační foto. | Zdroj: ČTK

Silnice na Třebíčsku a Žďársku jsou podle silničářů po nočním sněžení a chemickém ošetření mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnicích nižších tříd leží někde ujetý sníh. Provoz může komplikovat i mlha, která je místy i v dalších okresech Vysočiny.

O Vánocích klesnou teploty ke dvěma stupňům. Těsně kolem nuly zůstanou až do Silvestra Číst článek

Sněhových přeháněk bylo v noci několik, po půlnoci se začala tvořit mlha. Silničáři vozovky ošetřovali především chemicky, na Žďársku i inertním posypem. „Venku bylo kolem 50 vozidel, všechny silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Mlha by mohla někde maličko přimrznout i mimo okresy Žďár a Třebíč,“ řekl Roman Hubený, dispečer Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina.

Meteorologové předpovídají, že by ve východní polovině kraje mohly být sněhové přeháňky i během dne. Mrznoucí mlhy podle nich budou zejména po ránu. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat okolo nuly. Čerstvý vítr s rychlostí v nárazech přes 50 kilometrů v hodině bude k večeru slábnout. V noci by mohlo ojediněle sněžit na severu a západě kraje.

Jihomoravský kraj

Silnice a dálnice v Jihomoravském kraji jsou v pátek po ránu po nočním sněžení většinou mokré po chemickém ošetření. Krajem dál přecházejí sněhové přeháňky, silnice jsou tak sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy se může tvořit i náledí. Vyplývá to z informací Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Česko má za sebou ‚první zimní epizodu‘. Sněžit bude dál Číst článek

Teploty v kraji se aktuálně pohybují od minus tří stupňů Celsia do plus jednoho. Náledí se může tvořit na silnicích nižších tříd v Brně, na brněnském venkově a také na Vyškovsku.

Meteorologové pro pátek v kraji předpovídají většinou zataženo, zpočátku místy mlhy, na severu a západě kraje i mrznoucí. Místy by mohlo i slabě sněžit, především na severu a východě kraje. Na jihovýchodě kraje v polohách pod 500 metrů by srážky měly být smíšené nebo dešťové. Nejvyšší odpolední teploty by měly dosahovat nuly až tří stupňů Celsia.

Vsetínsko

Silnice na Vsetínsku, k jejichž posypu využívají silničáři v zimním období kamennou drť, pokrývá v pátek ráno nový sníh. Lokálně se na nich navíc může tvořit náledí. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou převážně mokré po chemickém ošetření. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V kraji je převážně zataženo, místy fouká slabý vítr. Napříč regionem se vyskytují sněhové přeháňky, případně déšť se sněhem. Na Vsetínsku místy snižují viditelnost mlhy. Teploty se ráno pohybovaly od minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia.

Podle předpovědi meteorologů by odpolední maxima měla dosáhnout tří stupňů Celsia. Přes den bude většinou zataženo, zpočátku místy s mlhami. Místy se objeví občasné sněžení, zejména ve východní části kraje, v nižších polohách budou srážky smíšené nebo dešťové. Vát by měl mírný, přechodně čerstvý jižní vítr, který večer částečně zeslábne.