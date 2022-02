Jak se dodržovaly podmínky u skartace dokumentu o Vrběticích? Resort vnitra začne s kontrolou Hradu

Kvůli skartaci tajného dokumentu by v pondělí ministerstvo vnitra a Národní bezpečnostní úřad měly začít s kontrolou v Kanceláři prezidenta republiky. A to kvůli zjištění, že na Hradě skartovali tajnou zprávu Bezpečnostní informační služby o zapojení ruských tajných služeb do výbuchů ve Vrběticích na Zlínsku.

