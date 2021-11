FOTO: Nevyužívaný podchod Hlávkova mostu u pražského metra Vltavská se změnil na skatepark

Zatímco po Hlávkově mostě v Praze jezdí jedno auto za druhým, o pár metrů níž se nyní mohou prohánět mladí sportovci na skateboardech a BMX kolech. Praha 7 totiž přeměnila nevyužívány podchod z metra Vltavská ve směru Strossmayerova náměstí ve skatepark a volnočasové centrum. Novinářům ho odhalila v úterý. Praha 22:07 2. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nevyužívaný podchod Hlávkova mostu u pražského metra Vltavská se změnil na skatepark | Zdroj: Městská část Praha 7

„Líbí se mi, jak je to tady v tom velkém podchodu, že se tady bude dát jezdit, i když bude pršet,“ popisuje Radiožurnálu Luděk, který si nově otevřeného prostoru užívá na svém BMX kole. „Je to dobře osvětlené, dobře kontrastní. Překážky jdou dobře vidět. Paráda.“

Spletitou síť podchodů, nadchodů a průchodů u metra Vltavská málokdo využíval. Složitý systém ze 70. a 80. let proto zel prázdnotou a lidé se sem báli chodit. „V těchto podchodech se skutečně nikdo nikdy necítil dobře,“ potvrzuje starosta Prahy 7 Jan Čižinský z uskupení Praha Sobě.

Praha 7 má nový skatepark. Vznikl na neobvyklém místě – v podchodu Hlávkova mostu. Na místě natáčel reportér Jaroslav Hroch

Od roku 2018 navíc můžou pěší využívat přechody u Hlávkova mostu směrem na Vltavskou. „Proto jsme udělali takový průzkum, co by šlo. Do té doby, než tady bude postavená filharmonie, což se bavíme o horizontu deseti let, tak se určitě vyplatí tady z toho udělat sportovně-kulturní vyžití,“ přidává Čižínský.

Radnice proto chce v mezičase oživit i podchody na druhé straně Nábřeží Kapitána Jaroše, a to v podobném duchu. Součástí areálu je také koš pro basketbal, hrazda a úchyty pro lezení – bouldering.

Autory projektu jsou Martin Kontra a Richard Preisler. Oranžovo červeno růžové překážky z betonu navrhl skateboardista a architekt Martin Hrouda z U/U Studia.

„Snažili jsme se, aby tu byly překážky, které se nevyskytují v Praze. Je tu větší šikmá stěna, která umožňuje tak jako surfovat. Nedělali jsme je jen pro skateboardisty, ale i pro kolaře, takže se někomu mohou překážky zdát i větší, ale pro kluky na kole jsou akorát,“ popisuje Hrouda.

„V tunelu jsme byli limitovaní dopravou, protože pořád je to průchozí komunikace. Takže jsme umístili překážky na stranu stěny. Je to dlouhá, lemující zídka, na které se dá sedět, ale i jezdit.“

Podchod je nadále přístupný chodcům a nově osvětlený. Chytré lampy navíc snižují intenzitu, pokud tam nikdo není. Díky tomu nevzniká tolik světelného smogu. Magistrát Prahy 7 za rekonstrukci podchodu zaplatil 2 400 000 korun. Osvětlení stálo 750 tisíc korun.