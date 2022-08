OBRAZEM: Skauti z celé Evropy se sjeli do Prahy. Ve Stromovce zahájili Středoevropské jamboree

„Welcome to Prague. Welcome to the Czech Republic,“ ozývalo se z pódia při slavnostním zahájení tradičního skautského setkání s názvem Středoevropské jamboree. Do Prahy se vrací po 25 letech a skauti rozbili své stany v pražské Stromovce.

Tribuna před Křižíkovou fontánou se otřásala nadšeným dupáním a jásotem. Když během zahájení přicházeli na pódium vlajkonoši jednotlivých zemí, odpovídali skauti na pozdravy bouřlivými ovacemi.

„Nikdy jsem na žádné mezinárodní akci nebyl, tak jsem si chtěl vyzkoušet, jaké to je,“ popisuje jeden z účastníků.

„Já bych chtěla poznat nějaké skauty z jiných zemí, abychom se víc seznámili, abychom si pak třeba mohli psát dopisy,“ doplňuje ho mladá skautka.

Areál na pražském výstavišti dobrovolníci během tří dnů proměnili ve skautské stanové město, kde nechybí kavárny, muzeum skautingu nebo čajovna.

„Zajímavostí je, že teď stojíme na cestě, která je na jedné z historických fotogafií, které máme z roku 1931. Přesně tahle cesta tam je vyfocená a všude kolem jsou stany úplně stejně jako teď,“ popisuje mluvčí skautské organizace Barbora Trojak.

Na přelomu června a července 1931 přijelo do Prahy více než 15 tisíc skautů a skautek z celé Evropy. Slavnostní průvod tehdy vyrazil na Pražský hrad, kde k mladým lidem promluvil prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Byla mezi nimi i tehdy jedenáctiletá Vlasta Macková.

Klobouky letěly do výše

„Hradní stráž klukům říkala, že můžou během prezidentova projevu volat a křičet, ale nesmějí házet klobouky. Když ale prezident přišel, tak samozřejmě podle českého zvyku všechny klobouky letěly do výše a pan prezident měl co dělat, aby máváním ruky utišil ovace, které se ozývaly,” vzpomínala Macková pro projekt Paměť národa.

„Tenkrát se to jmenovalo tábory slovanských skautů a my už tomu docela dlouho říkáme Středoevropské jamboree, a to přesto, že tady nejsou jenom Středoevropani, ale my tady teď máme 23 zemí. Takže je to mnohem bohatější,“ dodává Barbora Trojak.

Realizační tým na programu intenzivně pracoval celý rok. Pro účastníky jsou připravené také dvě velké hromadné terénní hry ve Stromovce.

„Jednu velkou hru máme teď o víkendu. Říkáme jí kooperativní hra. Ta hra bude zaměřená na to, že účastníci spolu budou nějakým způsobem kooperovat, aby porazili systém té hry. Takže nebudou hrát proti sobě - nebo ze začátku jo - a na konci zjistí, že je to špatně, a že mají porazit systém, a ne sebe,“ vysvětluje jeden z organizátorů Jan Heřman.

„Smyslem setkání je, aby odtud odjeli bohatější. A to o kontakty, nové přátele, které si tady najdou, a vytvoří si nějaké nové vztahy. O inspiraci - vyzkouší si aktivity, které třeba doma nedělají, které neznají a můžou přivést něco zpátky svému oddílu. A taky o zážitek, protože tohle pro ně může být jedno z prvních setkání s velkou skautskou rodinou.,“ doplňuje Barbora Trojak.

V desetidenním programu nebude chybět ani tradiční pochod Prahou. Tentokrát půjdou skauti z Výstaviště nahoru na Letnou - v krojích, s vlajkami a transparenty s názvy zemí a měst, odkud pocházejí.