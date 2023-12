Skauti přivážejí do Česka betlémské světlo. Symbol míru rozdávají před Vánoci od pádu komunismu

Skautští kurýři v sobotu rozvezou vlaky po republice betlémské světlo, které před týdnem přivezli ve dvou lucernách z rakouského Lince. Světlo převezmou ve stanicích místní skauti nebo jiní dobrovolníci, kteří pak budou dál šířit plamínek i tam, kam koleje nevedou. Praha 6:57 16. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skauti přivážejí z Rakouska betlémské světlo (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Na mnoha místech a akcích si lidé až do Štědrého dne budou moci připálit svíčky ve sklenicích, petrolejky či lucerničky a světlo zažehnuté v Kristově rodišti si odnést do svých domovů jako novodobý symbol vánočních svátků.

Lidé si mohou přijít pro betlémské světlo do kostelů, skautských kluboven, komunitních center či knihoven, na vlaková nádraží, radnice a další veřejná místa. Například v Praze, Brně, Ostravě, Liberci a Olomouci ho budou skauti rozvážet dvěma historickými tramvajemi. Všechny akce a místa lidé najdou na webu www.betlemskesvetlo.cz.

Tradice betlémského světla, které putuje Evropou, se zrodila v roce 1986 v Rakousku. Cílem je šířit zároveň s plamínkem myšlenku pokoje, přátelství a míru. Betlémské světlo je pro věřící symbolem naděje, světla, jež překonává tmu. V Česku se tradice ujala po pádu komunismu,

Od roku 1989 se předávání světla díky skautským organizacím rozšířilo do celého světa. O jeho šíření se starají skauti a skautky víc než 30 let.