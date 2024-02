Skauti staví na místě vyhořelé hájovny Na Dědku novou klubovnu. Lidé jim na ni přispívají ve sbírce

Hájovna na Dědku uprostřed brdských lesů byla v období druhé světové války sídlem protinacistického odboje. V 90. letech se místo stalo tábořištěm skautů z Rožmitálu pod Třemšínem a sloužilo jim až do roku 2019, kdy dům zničil požár. Na místě teď skauti staví novou moderní klubovnu a už příští rok by se tam mohly vrátit dětské tábory. Rožmitál pod Třemšínem 18:40 25. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obnova vyhořelé skautské klubovny Na Dědku v Brdech | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

„Většina materiálů je ze dřeva, včetně nosného systému z dřevěných kvalitních panelů, z českého smrku. Dřevěná fasáda časem zšedne a bude tak zapadat k brdským dubům a bukům, které mají taky šedou kůru,“ vysvětluje bývalý skautský vedoucí Vítězslav Doležal.

Hájovna Na Dědku kompletně vyhořela v roce 2019. Nová klubovna bude na stejném místě, kde stávala původní hájovna, ale vypadá úplně jinak. Je to moderní budova, jednoduchá dřevostavba.

„Dovolím si říct, že to bude pravděpodobně jedna z nejzelenějších budov sloužící pro výchovu dětí. Možná i v evropském měřítku, protože se samozřejmě jedná o budovu s nulovou karbonovou a uhlíkovou stopou,“ doplňuje Doležal.

Nová budova bude skautům sloužit tak, aby je vedla k samostatnosti, podobně jako tomu bylo u původní základny.

„Snažíme se o to, aby byly děti samostatné. To znamená, pokud se chtějí večer osprchovat v teplé vodě, tak si musí zatopit, vodu nějak donést a načerpat do výšky, aby jim potom samospádem stekla. To samé platí i o umývání nádobí. A to je hlavní myšlenka, aby skauti byli co nejcitlivější k přírodě a zároveň samostatní,“ zdůrazňuje vedoucí.

Odvaha jako ideál

Tomáš Brettl je rožmitálský skaut, který se dlouhodobě o historii hájovny Na Dědku zajímá. Dřív tam totiž bydlel hajný František Königsmark, který se během druhé světové války aktivně zapojil do odboje.

„V říjnu roku 1944 klatovské gestapo hájovnu obklíčilo a František Königsmark i se svým synem raději odvážně zvolili dobrovolnou smrt, než aby padli do rukou gestapa. A odvaha je i jeden z našich skautských ideálů, který se snažíme naplňovat a klukům i holkám předávat,“ vyzdvihuje Brettl.

Stavbu nové klubovny platí skauti především z dotace, ale přispěla jim i veřejnost a pomohla Skautská nadace Jaroslava Foglara. Lidé do „Dědkovské sbírky“ poslali už přes 1,2 milionu korun.

Přispívat můžou i dál, a to hlavně na vnitřní vybavení nové klubovny. Ta by měla být hotová už na konci roku. Průběh stavby nové klubovny skauti z Rožmitálu průběžně dokumentují na svých stránkách.