Našli ho. Skauti už vědí, kdo je chlapec ze slavné fotografie, na které se loučí s Palachem

„Hledá se skaut z fotky z pohřbu Jana Palacha,“ napsala na facebook v neděli 13. ledna organizace Junák - český skaut. O tři dny později mladého účastníka pohřbu, který se 25. ledna 1969 loučí s Janem Palachem skautským pozdravem, našli. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí skautů Barbora Trojak. Praha 13:30 16. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chlapec, který zdává čest skautským pozdravem na pohřbu Jana Palacha 25. 1. 1969 | Foto: Miloň Novotný | Zdroj: Wikimedia Commons/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

„Na sociálních sítích jsme začali hledat v neděli. A postupně se nám začali lidé ozývat,“ popsala pro iROZHLAS.cz mluvčí skautu Barbora Trojak, jak chlapce hledali.

‚Zde žil a odtud za svobodu českého národa na smrt odešel.‘ Po stopách Jana Palacha ve Všetatech Číst článek

„Na základě toho mi volali dva někdejší spolužáci pana Vladimíra. Poté jsme se s ním domluvili na osobním setkání,“ dodala s tím, že chystají s panem Vladimírem zveřejnit rozhovor, proto Trojak zatím nechtěla sdělit další podrobnosti.

S konkrétní informací se skautům podle ní ozvalo do deseti lidí.

„Lidí, kteří ale naši výzvu sdíleli, byly tisíce,“ doplnila. „Děkujeme všem za pomoc s pátráním,“ dodal Junák – český skaut na twitteru.

VÍTE PRVNÍ: Nalezli jsme malého skauta z fotografie z pohřbu Jana Palacha. Setkali jsme se s ním dnes ráno a rozhovor přineseme v nejbližších dnech. Další rozhovory si pan Vladimír nepřeje poskytovat. Děkujeme všem za pomoc s pátráním, byly vás tisíce! #skaut #palach50 pic.twitter.com/hhmd2tZG6O — #SKAUT (@czSKAUT) 16. ledna 2019

Populární snímek

Fotka je mezi skauty velmi populární. Snímek také zdobí přebal knihy Jan Palach 69. Tu vydaly v roce 2009 Filozofická fakulta UK v Praze, Togga a Ústav pro studium totalitních režimů.

„Fotografie je mezi skauty poměrně známá a obecně jde o slavnou fotografii. Chtěli jsme zjistit, kdo to byl. Proč na tom místě byl, proč zdravil skautským pozdravem a zajímalo nás tajemství za tou fotkou. Zároveň jsme chtěli zprostředkovat prostřednictvím jeho příběhu dnešním skautům to, co se tenkrát stalo. Jaký význam měl Palachův čin a jak to rezonovalo v lidech,“ přiblížila Trojak.